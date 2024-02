Cher Occident, chère Arabie saoudite : un Etat palestinien n’est pas dans votre intérêt non plus

Les Etats-Unis et ses alliés arabes ont un plan, à court terme, d'un Etat palestinien. Le plan en lui-même n’est pas une surprise, c’est plutôt le calendrier au pas de charge qui étonne. Voilà plusieurs mois que les Américains ne font pas mystère de leur désir de voir la guerre s’achever sur la création d’un Etat palestinien, et agitent comme carotte pour Israël une normalisation avec l’Arabie saoudite. Normalisation qui, rappelons-le tout de même, était déjà dans les tuyaux avant le 7 octobre.

Un Etat palestinien jouxtant la région centre d’Israel, à quelques dizaines de kilomètres de la métropole tel-avivienne est la chronique d'un désastre annoncé

Le seul élément nouveau dans les révélations du Washington Post de ce jeudi est donc le calendrier rapide que souhaite mettre en place l’administration Biden, avec des résultats concrets", pour imaginer d'ores et déjà "à quoi cela ressemblerait", selon les déclarations off recueillies par le quotidien. Aux prises avec une campagne électorale fort mal engagée, le camp Biden a de toute évidence besoin d’un succès diplomatique. Et si possible avant l’été, pourquoi pas avec une signature sur la pelouse de Maison-Blanche en sus.

L’opposition israélienne à un tel plan n’est pas non plus une surprise. Au-delà du scandale moral que constitue la récompense diplomatique à un massacre génocidaire et moyenâgeux, même les Israéliens les plus conciliants comprennent, après le 7 octobre, que frontière n’est plus synonyme de sécurité. Et que la création d’un Etat palestinien jouxtant la région centre d’Israel, à quelques dizaines de kilomètres de la métropole tel-avivienne, poumon économique du pays, est la chronique d’un désastre annoncé. En particulier, quand ni l’Autorité palestinienne, ni la population de Cisjordanie n’ont pris leurs distances avec leurs confrères sanguinaires de Gaza. Au contraire : le soutien pour le Hamas y reste plus élevé que jamais.

Et surtout quand les Américains en tête, et les Européens derrière eux, font semblant de croire que le conflit israélo-palestinien est un conflit territorial qui saurait se régler avec des frontières officielles, évitant soigneusement les sujets épineux comme l’éducation violemment antisémite dispensée aux Palestiniens depuis leur plus jeune âge sous le haut patronage de l’UNRWA, ou encore le projet islamiste qui circule dans l’ensemble de la cause palestinienne, qui considére que toute la terre entre la Mer Mediterranée et la rivière du Jourdain doit redevenir arabe, entendez musulmane. Ou plus si affinités.

Et c’est là en effet que la stratégie au long cours des puissances occidentales, mais aussi, il faut bien l’avouer, des monarchies du Golfe, interroge. Que les chancelleries concernées soient pressées de tirer un trait illusoirement définitif sur un conflit qui attise autant les passions, soit. Pourquoi après tout, composer avec les grandes manifestations pro-palestiniennes et le mécontement de ses élites libérales à domicile si l’on peut faire sans. Qui plus est, l’islamisme sur le sol européen n’a pas besoin d’eau à son moulin, et c’est un euphémisme. Mais c’est précisément là que le bât blesse: car au-delà d’un apaisement à court terme, quel message une telle capitulation diplomatique signale-t-elle ? Que le terrorisme paie ? Que l’Occident cèdera pas à pas, d’abord en Israël, puis un peu partout ailleurs ?

Allons plus loin : mettons que la stratégie soit de laisser Israël se débrouiller avec la menace... Après tout, Tsahal et ses réservistes ont répondu présents cette fois-ci, pourquoi ne continueraient-ils pas de se battre autant que nécessaire. Imagine-t-on que la start-up nation tiendra ad vitam eterneam avec une guerre ouverte à toutes ses frontières ? Que son économie ne s'effondrera pas si l'aéroport de Ben Gourion et les gratte-ciels de Tel-Aviv sont régulièrement bombardés ? Que les entreprises sont capables de tenir au long cours, quand 15 % du secteur financier et technologique a cinq employés, ou plus, au front, comme c’était le cas cet hiver?

Il y a cinq ans, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane déclarait qu’il souhaitait que le Proche-Orient devienne une nouvelle Europe. C’est le sens du rapprochement avec Jérusalem à travers les accords d’Abraham, puis de la normalisation qu’il envisage aujourd’hui : l’alliance entre la puissance pétrolière du Golfe et la cyber-puissance technologique israélienne. De quoi, en effet, devenir incontournables. Pour dérouler sa vision, le prince, qui semble avoir l’étoffe d’un homme d’Etat, a besoin de se débarrasser de l’obstacle palestinien. Mais qu’il choisisse de le faire en installant des terroristes à la porte de ses futurs alliés dénote d’un angle mort dans sa stratégie. A Israël, qui peine souvent à présenter une communication cohérente, de convaincre ses partenaires internationaux de ne pas commettre cette erreur historique.