Face à la Russie, l’Euro-schizophrènisme en action

Avec la mort de l’opposant Navalny dans le goulag de Poutine, on assiste au réveil brutal des dirigeants européens. Officiellement sous le choc, ils font mine de découvrir que Vladimir Poutine est un autocrate sans pitié. Diantre, on leur aurait caché l’effroyable vérité ? Pourquoi personne ne nous a prévenus, semblent dire par leur attitude certains dirigeants européens.

La vitalité physique dont le président français fait preuve établit que le ridicule ne tue pas. Après s’être précipité voilà deux ans chez Poutine, tel un Don Quichotte avec un rameau d’olivier pour flamberge, pour se retrouver cinq heures durant au bout d’une d’une table de plusieurs mètres de long face à un Poutine impassible, après s’être fait fait filmer pour la télévision publique française en train d’exploser la note de l’Élysée pour poursuivre le maître du Kremlin au téléphone durant des semaines, après avoir professé qu’il fallait envisager des négociations alors même que l’Ukraine était victime de l’agression russe, il est certain qu'Emmanuel Macron a beaucoup à faire oublier le concernant.

Manque de chance, la nouvelle de la mort de Navalny est tombée alors qu’il recevait le président Zelenski venu chercher l’argent et les armes nécessaires pour continuer à mener la guerre qu’il est en train de perdre, selon l’avis des experts occidentaux.

Dans cette circonstance, le président français se devait de parler fort et clair. C’est ainsi qu’il prononça, aux côtés du président ukrainien, des paroles destinées à marquer l’histoire... Des paroles creuses et des lapalissades: Dans la Russie d’aujourd’hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à la mort." Si l'invasion de la Russie vise l'Ukraine, il est désormais évident aux yeux de Paris que le conflit fait "de nombreuses autres victimes", dont la stabilité des démocraties européennes.

Face aux multiples périls que représentent "l'intensification" des agressions russes, "le changement de nature" de ces attaques et "les seuils franchis", Emmanuel Macron a donc conclu en appelant à "un sursaut collectif" de l'Europe comme de la communauté internationale. Si la France "n'est pas en guerre, ni contre la Russie, ni contre le peuple russe", son objectif est clair. Il faut mettre Vladimir Poutine en échec car il veut déstabiliser l’Occident. On ne laissera rien passer, veut signifier le président français.

On se frotte les oreilles et l’on se rassure en se disant qu’il vaut mieux entre dire cela que d’être sourd. Allons bon, voilà qu’au sommet de l’Etat français on s’aperçoit - où fait mine de s’apercevoir - que le pouvoir russe n’est pas bien disposé à l’égard des Occidentaux... Sérieusement, comme disent les jeunes ?

Il est autrement plus intéressant de lire les analyses géopolitiques sur la cécité d’une partie des Etats européens, les pays baltes ayant toujours su à quoi s’en tenir.

Pour Nicolas Tenzer, auteur de "Notre guerre , le crime et l’oubli -pour une pensée stratégique" (éditions de l’Observatoire), une faute intellectuelle a été commise depuis des années, années durant lesquelles on a laissé un Etat russe commettre des crimes de guerre depuis la Syrie, puis en Tchétchénie et en Ukraine. En ignorant la volonté du président russe de déstabiliser l’ordre international, les Occidentaux se sont enfermés dans l'obsession illusoire d’aboutir à un accord de paix sans s’apercevoir qu’une autre guerre se préparait.

Cette cécité rappelle furieusement celle qui se manifeste sur un autre théâtre d’opérations, celui de la guerre entre Israël et le Hamas. Obsédée par son mantra des “deux Etats pour deux peuples”, incapables d’admettre la véritable nature du Hamas, à savoir une organisation terroriste islamiste dont le but est de mettre à genoux l’Occident, la même faiblesse d’analyse européenne et française prévaut que celle qui a été appliquée pour jauger les intentions russes.

Tenzer pousse plus loin l’argumentaire dans La Tribune dimanche. S’agissant de Poutine, il pointe ce fait : plutôt que d’investir dans la recherche, l’éducation, la culture, Poutine a préféré consacrer 7% de son PIB à des budgets de défense et des opérations de propagande. Cette analyse pourrait aussi servir de lecture pour analyser les objectifs du Hamas, mais pourtant il n’en n’est rien. Aucun questionnement sur les milliards provenant de la manne internationale ayant servi, non pas à construire des bibliothèques, mais des tunnels.

L’Europe schizophrène, capable d’être à la fois lucide sur les objectifs de la Russie, reste toujours aveugle en ce qui concerne le Hamas. Les Européens sont brutalement arrivés à cet état de lucidité avec la mort de Navalny. Les massacres du 7 octobre sur le sol israélien perpétrés par le Hamas ne semblent pas suffire à leur faire comprendre que l’Occident est menacé par la barbarie totalitaire de l'islamisme. Le Bataclan, Charlie Hebdo, l’hypercacher, le père Hamel égorgé, le carnage de Nice, sont comme oubliés, écrasés par le déni.

Enfermée dans sa schizophrènie, l’Europe persiste à considérer qu’Israël, c’est la Russie. Alors que, selon la formule du géopolitologue Bruno Tertrais: "Israël, c’est l’Ukraine".