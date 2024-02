Attal - Bardella : le nouveau match français

Dans le récit des convulsions françaises qui s’accélèrent depuis 2017, un récent sondage est à marquer d’une pierre dont la couleur reste encore indéterminée. Le quotidien Le Parisien a demandé à l’institut Ipsos de tester, auprès des 18-24 ans, une liste de personnalités politiques âgées de moins de 45 ans. Le résultat est édifiant: Gabriel Attal, 34 ans, le plus jeune Premier ministre de l’histoire de la République, et Jordan Bardella, 28 ans, président du Rassemblement national, incarnent tous les deux la relève. Deux échantillons ont été interrogés: 500 jeunes de 18 à 24 ans, et 1000 personnes de 18 ans et plus, avec la question : En qui faites-vous confiance pour incarner l’avenir ?

La lecture de ce sondage n’a pas dû faire plaisir à l’Élysée, d’autant qu’il vient clore la séquence la plus chaotique de la présidence Macron, à savoir l’irruption totalement ratée du président de la république, qui a voulu refaire le coup du grand débat, en plein salon de l’agriculture. Qui a voulu scénographier la sortie de crise, avec en position arbitrale, un Emmanuel Macron redevenu Jupiter des champs. Et voilà que, voulant se montrer "disruptifs", des conseillers élyséens ont invité les militants du Soulèvement de la terre, un mouvement d’activistes radicaux que le ministre de l’Intérieur a tenté en vain de dissoudre il y a quelques mois. Colère et tollé chez les syndicats agricoles, syndicalistes de la terre, qui se sont soulevés comme un seul homme face à ce projet. Jupiter a mordu la poussière. Résultat : le Grand débat a tourné au grand déballage et a été annulé.

Peu importe si Emmanuel Macron avait, ou non, donné son aval à l'invitation de ceux que Gérald Darmanin a qualifiés d’"éco-terroristes", le simple fait que cette idée ait germé dans les cerveaux des conseillers présidentiels en dit long sur leur lecture erronée de la carte agricole. Logiquement, le jour de l’ouverture du salon, le samedi 23 février, l’opération a tourné à la confusion avec des affrontements et des heurts entre agriculteurs et forces de l’ordre, tandis que le président Macron, coincé au premier étage, négociait avec les syndicats la possibilité de couper le ruban tricolore, geste traditionnel de l’inauguration présidentielle.

Protégé par un cordon de policiers, le président de la République a fait comme si de rien n’était dans les allées, entre bêtes et éleveurs. Le salon de l’agriculture 2024 restera comme le symbole d’un pouvoir usé et déconnecté, un précipité des travers du macronisme depuis 2017 : la verticalité, la distance avec le pays réel, le sentiment de supériorité, l’impéritie. Et voilà, que pour combler le tout, un sondage ringardise ce président de 40 ans qui pensait détenir le graal de la jeunesse.

Le lendemain de l’inauguration catastrophique, Jordan Bardella, le président du RN, s’est offert une promenade de santé dans ces mêmes allées, enchaînant selfies et piques médiatiques destinées ouvertement au président Macron. "Mon adversaire, c’est le président", décrète Bardella. Message reçu par... Gabriel Attal qui, sondage du Parisien en poche, se précipite aussi au salon de l’agriculture pour une visite impromptue, condamnant "le cirque médiatique et politique".

L’agriculture n’est pas un décor de campagne, tance Attal qui en fait pourtant le terrain d’affrontement avec son rival. La critique d’Attal n’est pas seulement destinée à Jordan Bardella, mais s'adresse aussi à Emmanuel Macron qui a largement contribué à "bordeliser" le premier jour du salon, pour reprendre le mot utilisé par le président Macron lui-même lors de sa visite.

Le président du RN, lui, s’est employé à “Bardeliser” sa visite prévue sur 48 h, tout comme celle de Gabriel Attal. Les deux s’accordent sur un point : la page Macron se tourne, et les voilà bien décidés à occuper le devant de la scène, au grand dam d’un président de la république qui se dit sûrement qu’il aurait dû écouter ceux qui lui prédisaient que le jeune Attal éclipserait le désormais "vieux - jeune" président.

Attal-Bardella ou le match de la nouvelle France. À la manière de cette série télévisée d’antan, "Amicalement Vôtre", qui mettait en scène un duo d’aventuriers aux antipodes: un aristocrate anglais, Lord Brett Sinclair (Roger Moore), et Danny Wild, un autodidacte devenu magnat des affaires (Tony Curtis). Le duo Attal-Bardella raconte deux France: l’un est issue de la bourgeoisie, a grandi dans les bonnes écoles et s’est engagé dans le Parti socialiste des classes intellectuelles et aisées qui a rompu avec les ouvriers. L’autre a grandi dans les quartiers populaires abandonnés par la gauche socialiste et travaillés par le FN et le RN, n’est pas encombré par les diplômes mais possède, comme Attal, un sens inné de la musique politique. Attal-Bardella ou “Inamicalement votre”.

Les deux ont pourtant des points communs : ce don partagé par les jeunes rappeurs, musiciens ou footballeurs. Ils se ressemblent par la virtuosité de leur pratique et sont adversaires de compétition dans une même ligue : la première. L’un incarne la pérennité d’un courant central, l’autre propose de renverser la table. L’un et l’autre incarnent avec leur prénom, Gabriel et Jordan, deux sociologies françaises. Gabriel Attal, assume son homosexualité, tandis que Jordan Bardella porte ses idées conservatrices en bandoulière. Bardella est fléché pour être le premier ministre éventuel de Marine Le Pen, même si les promesses en politique n’engagent que ceux qui les reçoivent. Attal, est présenté comme le dauphin de Macron, même si les destins des dauphins sont souvent funestes.

En attendant, Attal et Bardella sont deux princes des selfies aux côtés de leurs patrons. Ils sont deux représentants de la génération des réseaux sociaux. Attal et Bardella ont, en effet, une conscience “ego-logique“ très développée.

Les vieux de la vieille, eux, sont médusés. Certains restent persuadés que l’après Macron signera le retour des profils chenus et expérimentés, d’où les ambitions des Bayrou, Bertrand, Philippe, etc. Le succès de ceux qui sont vus comme la relève semble les contredire. Après 10 ans de présidence d’un jeune actif, les Français feraient donc confiance à des acteurs encore plus jeunes ? Il est bien trop tôt pour vérifier si cet engouement de l’opinion peut se transformer en intentions de vote. Mais il est clair que l’année 2024 marque une césure générationnelle. Cette année-là, se souviendra-t-on, Gabriel Attal, Premier ministre, a entamé son premier discours de politique générale par cette formule choc: "Je suis né en 1989, année du bicentenaire de la Révolution française…". Traduire : le nouveau monde c’est moi.