Rima, Mathilde et les autres : le naufrage LFI

Personne ne peut plus l’ignorer. Rima Hassan, juriste franco-palestinienne, est la nouvelle star LFI. La 7e en tête de liste du groupe pour les européennes posait, dimanche, avec un Jean-Luc Mélenchon fier de sa prise lors d’une énième manifestation pour un cessez-le-feu à Gaza.

Personne ne connaissait Rima Hassan il y a cinq mois... La jeune femme, activiste pro-palestinienne, est désormais bien partie pour siéger à Bruxelles. Son atout ? Publier des photos d’enfants morts à Gaza. Quand la com’ remplace le fond, on sait que les extrémistes sont dans la place. Mathilde Panot, autre visage LFI, ne sait pas où est le Jourdain. On lui aurait bien volontiers pardonné. Siéger comme élu du peuple ne nécessite pas d’être omniscient, a fortiori élu LFI.

Là où le manque de culture générale devient problématique, c’est lorsqu’il touche au sujet phare d’un parti. Or le programme, ou plutôt le slogan, la vitrine, la carotte choisie par LFI pour attirer ses électeurs s’est focalisée sur un thème unique, fortement addictif et attractif, une sorte de drogue du pauvre d’esprit : la guerre à Gaza. Cette guerre a tout pour plaire : des méchants, des gentils, des images fortes et même des contradicteurs, sur place à Paris, à 4 000 km du Jourdain, contradicteurs souvent issus des élites, ou mieux encore, plus "challengeant", des milieux juifs. Merveilleux et courageux, les députés de la France insoumise se font les Robins des bois des temps modernes, sûrs de la justesse de leur cause et de leur indignation, de leur insoumission au malheur du monde. Mathilde Panot ne sait pas où est le Jourdain, preuve s’il en fallait que le sujet ne l’intéresse pas, au-delà de ses bénéfices politiques. Pas plus que ne l’intéressent les méandres immenses de cette guerre, tellement éloignés de la sauce Santa Barbara qu'ils veulent bien nous vendre.