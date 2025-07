Analyse | Enrôlement : la droite israélienne se déchire, par Myriam Shermer

Articles recommandés -

L'alliance historique entre la droite laïque et les partis religieux est aujourd'hui menacée par la question de la conscription des jeunes étudiants talmudiques. Une fracture ancienne, ravivée par les conséquences du 7 octobre et les revendications des Israéliens d'origine russophone.

Une alliance née d’un compromis politique

Benjamin Netanyahou ne dispose plus que de quelques jours pour régler la énième crise de sa majorité autour de l'enrôlement des jeunes hommes orthodoxes. Focalisé autour de la personne de Yuli Edelstein, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, le conflit est en réalité un serpent de mer de la politique israélienne, et un point de contentieux particulièrement sensible pour la droite depuis plusieurs dizaines d’années.

Rappel historique

En 1948, David Ben Gourion accorde une exemption militaire à 400 étudiants des écoles talmudiques pendant la Guerre d’Indépendance. Persuadé que ce monde disparaîtra avec le temps, il sous-estime l’impact de sa décision. Aujourd’hui, ce sont plus de 80 000 jeunes hommes orthodoxes qui sont dispensés de service militaire, quand le pays a connu une grande guerre pour chaque décennie d’existence. A l’époque de Ben-Gourion, les partis religieux n’ont que très peu de poids électoral.

Arrivé au pouvoir avec l’alternance de 1977, Menahem Begin renforce l’alliance entre la droite et les religieux, notamment les sépharades, par affinité culturelle mais aussi par calcul électoral. Son électorat traditionaliste respecte les rabbins et admire l’étude de la Torah. L’exemption militaire est étendue à tous les jeunes haredim. Mais à l’époque la population ultra-orthodoxe dépasse à peine les 5% des Israéliens.

Benjamin Netanyahou prolonge le modèle de Bégin : la droite gouverne avec les partis orthodoxes, en échange de budgets publics pour les yeshivot et de la préservation du statu quo religieux. La sensibilité religieuse de ses électeurs d’une part, et la stabilité politique que cette alliance procure conviennent bien au Premier ministre, qui a l’intention de laisser sa marque dans l’histoire israélienne. Mais son prix va devenir de plus en plus élevé.

Le ressentiment des russophones

Dans les années 1990, près d’un million de Juifs originaires de l’ex-URSS immigrent en Israël. Majoritairement laïcs, patriotes et très portés sur le sécuritaire, leurs revendications politiques vont heurter de plein fouet celles des haredim. De leur côté, les orthodoxes se montrent volontiers cruels envers les russophones et leur identité, se moquant de leurs traditions et de leur filiation souvent malmenée par l’athéisme imposé par l’ex-régime soviétique. Beaucoup ne sont même pas reconnus comme juifs par le Grand Rabbinat. Cette injustice perçue va fomenter un profond ressentiment qui aura de profondes répercussions politiques. En 2019, Avigdor Lieberman, chef du parti russophone Israël Beytenou, fait éclater le bloc Netanyahu en exigeant l'enrôlement pour tous. Le Premier ministre n’a plus de majorité et cinq élections se succèdent en trois ans, plongeant l’État dans une paralysie sans précédent. Le 7 octobre agit comme un révélateur brutal : tandis que des centaines de milliers d' Israéliens combattent dans les rangs de l’armée régulière et de réserve, les haredim restent à l’écart. La colère monte dans toutes les composantes de la société. Même au sein du Likoud, certains députés annoncent qu’ils ne voteront pas pour une loi d’exemption définitive pourtant promise aux haredim. Ironie de l’histoire, c’est justement Yuli Edelstein — lui-même ancien prisonnier de Sion, religieux et russophone — qui plaide pour une conscription universelle et devient la bête noire des partis orthodoxes. Mais le problème dépasse très largement la commission des Affaires étrangères et de la Défense. La droite israélienne est aujourd’hui divisée sur ses lignes directrices : patriotisme et sécurité? Liberté de culte et économie de marché? Défense des valeurs religieuses et conservatrices? Pendant longtemps, ces valeurs parfois contradictoires ont cohabité ensemble dans le même bloc. Mais le 7 octobre met ces failles à nu. Le Premier ministre, prisonnier de son propre système d’alliances, avance sur une ligne de crête. Et le prochain scrutin pourrait bien se jouer moins sur Gaza ou le pouvoir d’achat que sur cette question centrale : qui doit servir l’État d’Israël ?