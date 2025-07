Analyse | "État palestinien" : inacceptable maintenant, acceptable plus tard ? par Dror Even-Sapir

Articles recommandés -

L’annonce d’Emmanuel Macron sur la reconnaissance par la France, en septembre prochain, d’un État palestinien a provoqué une quasi-unanimité contre elle au sein de la classe politique israélienne. Les condamnations des dirigeants de la coalition gouvernementale, dont Benjamin Netanyahou, étaient des plus prévisibles. La virulence de celles exprimées par plusieurs figures de l’opposition l’était peut-être moins. À droite ou au centre-droit, la sévérité des critiques de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett et de l’ancien ministre Avigdor Lieberman n’avait rien à envier à celles des commentaires acerbes venus des rangs du Likoud et de ses alliés, ce qui, là encore, n’était pas véritablement surprenant. Mais lorsque le centriste Yaïr Lapid n’a pas hésité à qualifier l’initiative du président français de « faute éthique et diplomatique » et que le chef de file de la gauche, Yaïr Golan, reprochait à la France d’avoir choisi la voie de l’unilatéralisme, on a pu constater à quel point la future reconnaissance d’un État palestinien par Paris faisait consensus contre elle, à l’exception notable des élus des partis représentant les citoyens arabes.

C’est là l’une des principales faiblesses de l’initiative française. Ce rare consensus de la classe politique israélienne reflète assez fidèlement l’état d’esprit de l’opinion publique, une donnée essentielle mais manifestement insuffisamment prise en compte par l’Élysée. Pour la grande majorité des Israéliens, la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien par un pays aussi important que la France, membre du G7 et du Conseil de sécurité des Nations unies, constitue, moins de deux ans après les pires attaques terroristes subies par Israël depuis sa création, une « récompense » au terrorisme. Pour une société encore très largement traumatisée par le 7 octobre et la longue guerre qui s’en est suivie, reconnaître un État palestinien sans que cette reconnaissance ne soit l’aboutissement de négociations, mais au contraire un préalable, conforterait les Palestiniens dans leur conviction, hélas assez largement partagée, que la pire des violences terroristes s’avère, en définitive, payante. Ne pas prendre en considération cet état de l’opinion publique israélienne risque de rendre totalement inopérantes les démarches de la diplomatie française, d’autant plus que les conditions posées récemment par Paris, notamment la libération des otages et la marginalisation du Hamas, sont loin d’être remplies.

L’initiative française n’est pourtant pas dénuée d’une certaine logique interne. Elle intervient à un moment où Israël est confronté à une vague de critiques sans précédent, liée à l’enlisement de la guerre à Gaza et surtout à la crise humanitaire sévère qui s’est développée dans le territoire. Les dénonciations font peu de cas de la responsabilité du Hamas dans cet état de fait, et pour les opinions et chancelleries occidentales, les pressions doivent avant tout s’exercer sur Israël. Du point de vue de Paris, le moment était donc opportun. Plus profondément, Emmanuel Macron a sans doute estimé que Benjamin Netanyahou serait, dans des délais relativement brefs, confronté à un choix remettant la question du rôle de l’Autorité palestinienne au cœur du débat interne en Israël. Car le Premier ministre israélien devra probablement trancher entre, d’un côté, la poursuite de la guerre sans perspective diplomatique, ce qui impliquerait la perpétuation d’une occupation militaire dont peu de monde veut en Israël, surtout pas la haute hiérarchie militaire, et, de l’autre, la perspective d’une bande de Gaza gérée par un pouvoir alternatif au Hamas.

Cette dernière option pourra difficilement se concrétiser sans le soutien politique et financier de certains États arabes pro-occidentaux, comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, un soutien probablement conditionné par l’acceptation israélienne d’une remise sur pied de l’Autorité palestinienne à Gaza et par un engagement à des négociations avec cette même Autorité, ayant l’établissement d’un État palestinien comme principe directeur. Ce scénario paraît bien peu réaliste à l’heure actuelle. Mais s’il rend possible, voire probable, une normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, Benjamin Netanyahou pourrait être tenté de l’accepter, ce qui lui permettrait d’envisager la fin de sa longue carrière politique avec un succès diplomatique majeur. Après tout, le Premier ministre israélien a déjà accepté, en 2009, le principe d’un État palestinien démilitarisé aux côtés d’Israël. Revenons à la formulation de sa réaction à l’annonce d’Emmanuel Macron : « Une telle démarche récompense le terrorisme et risque d’établir un nouvel auxiliaire de l’Iran, tout comme Gaza l’était devenu. Un État palestinien dans ces conditions serait un tremplin pour détruire Israël, pas pour vivre en paix à ses côtés. » On est en droit d’interpréter ces trois mots, « dans ces conditions », comme une volonté de laisser une porte entrouverte vers une reconnaissance, même du bout des lèvres, d’une perspective, même éloignée, d’un État palestinien.