Analyse | "Israël, dernier bastion de l'honneur face à la barbarie", par Raphaël Jerusalmy

Le combat que mène actuellement Israël est plus fabuleux que celui de David contre Goliath. Et il est encore plus prodigieux que celui de Saint-Georges contre le dragon, car il exige la bravoure, non d'un preux chevalier ou d'un saint, mais de tout un peuple, jusqu'aux plus petits de ses enfants. Deux d'entre eux ont péri dans ce combat la nuit dernière, l'une de huit ans, l'autre de dix, venant s'ajouter à l'interminable liste des enfants juifs assassinés pour la seule raison qu'ils sont juifs. Ce combat exige d'un peuple minuscule une endurance de fer face aux forces les plus ignobles qui soient. Celles de la barbarie islamiste, celles de la haine antisémite, celles de l'imbécillité "antisioniste", mais aussi et surtout celle d'une inertie qui jette aujourd'hui sur le monde la même opprobre que celle de son apathie face à la montée du nazisme et à l'extermination des juifs et des tziganes. Mais aussi face aux souffrances des Tibétains, des Haïtiens, des Soudanais, des Biélorusses, des femmes afghanes, des Ouïghours, tous trahis par cette même calamité dont le monde actuel est frappé : la pusillanimité.

Quelle honte d'être européen aujourd'hui ! Quelle honte d'entretenir d'excellentes relations avec des dirigeants aussi despotiques et cruels que ceux du Qatar et de la Turquie. Quelle honte de laisser vos administrés sans protection, pour de bas calculs électoraux ou financiers, contre la menace salafiste. Quelle honte d'avoir attendu Charlie Hebdo et le Bataclan pour "se bouger". Quelle honte de laisser Israël affronter seul un ennemi qui a pour cible toute la planète. Quelle pleutrerie, quelle débandade ! Quelle chute libre intellectuelle et morale !

Ce que Tsahal accomplit en ce moment tourne vos gouvernants et les responsables de votre défense et sécurité en ridicule. Ils ne font tout simplement pas leur boulot. Ils vous laissent tomber. Leur impotence vous met en danger face à des menaces bien concrètes émanant de puissances étrangères tout comme face à des périls croissants sur votre propre territoire. Qu'attendez-vous pour leur demander des comptes ?

Israël est votre dernier rempart contre l'infamie. La dernière forteresse d'une dignité qui refuse de désarmer. Quelle que soit l'issue de la bataille, nous avons d'emblée remporté la victoire. Nous avons pour nous le mérite de nous défendre et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prémunir nos enfants d'un avenir de ténèbres. Les paroles d'Isaïe prennent ici tout leur sens (Chapitre 49). "Notre lumière persiste à briller envers et contre toute cette obscurité qui gagne, cet aveuglement inconscient ou délibéré des nations."

Quelle fierté d'être juif aujourd'hui ! Quelle fierté d'être citoyen de la seule nation au monde qui a le cran d'appeler les monstres et les crétins qui les soutiennent par leurs noms. Quelle fierté d'être le seul État à tenir tête à la vague de bigoterie qui déferle sur le monde libre. Quelle fierté de compter parmi les rangs de l'armée qui mène cet âpre combat depuis 1948, car nous sommes ses soldats, tous autant que nous sommes. Jusqu'au plus petit de nos enfants, qu'il soit harcelé à l'école dans des pays se prétendant évolués ou pris pour cible par des brutes terroristes. Jusqu'à nos femmes violées que les féministes du wokisme ignorent. Tout comme elles ignorent le piétinement des droits de la femme palestinienne, bédouine, saoudienne. Jusqu'à nos personnes âgées qui revivent aujourd'hui les atrocités d'époques que l'on croyait révolues. Oui, nous sommes tous des combattants, tous des héros modernes. Que nous soyons israéliens de toute confession, juifs de tout pays, ou encore les inestimables et courageux amis non-juifs d'Israël : nous sommes tous unis contre le dragon. Nous sommes tous Tsahal !