Analyse | L'"arme" de la Terre, clé de la victoire d’Israël, par Daniel Haïk

Avec beaucoup d’audace, un peu de ruse, une certaine détermination, certains diront également avec l’aide du Tout-Puissant, Israël peut, dans un laps de temps relativement limité, retourner à son avantage la situation complexe et même périlleuse dans laquelle il se trouve ces dernières semaines, tant sur le plan sécuritaire que diplomatique.

Comment ? En faisant comprendre aux deux frères ennemis du mouvement palestinien, le Hamas et l’OLP, qu’ils s’apprêtent, tous les deux, à être dépouillés de leur terre. Au cours des prochaines semaines, Israël peut en effet abattre deux cartes maîtresses : la première à Gaza, la seconde en Judée-Samarie.

1. L’importance de la conquête de Gaza-ville

En début de semaine, Tsahal évoquait des délais de plusieurs semaines avant le lancement de l’opération visant à conquérir Gaza-city. Mais, depuis mercredi 20 août, les préparatifs se sont brusquement accélérés. L’armée a envoyé près de 60 000 ordres de mobilisation aux réservistes israéliens et, sur le terrain, on assiste à une intensification des opérations militaires aux abords de la ville de Gaza. Trois raisons essentielles expliquent cette accélération : d’abord, parce que Benjamin Netanyahou comprend que le Hamas est effrayé par l’entrée massive de forces israéliennes dans Gaza-city. Le mouvement terroriste a compris que l’armée allait déplacer des centaines de milliers de civils gazaouis vers le Sud, ce qui le priverait de son bouclier humain et donc le rendrait plus vulnérable. Même s’il détient toujours une vingtaine d’otages vivants, le Hamas redoute cette offensive. C’est ce qui a expliqué son retour à la table des négociations des Égyptiens la semaine dernière et son acceptation d’un accord partiel. Seconde explication : on comprend en Israël que plus vite Tsahal parviendra à conquérir Gaza-city, plus vite Benjamin Netanyahou pourra proclamer la fin de la guerre et la victoire « totale » d’Israël.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’opération qui se prépare ne porte pas un nom qui lui est propre, mais a été intitulée « Chars de Guidon 2 ». En effet, « Chars de Guidon 1 » a permis à Israël de conquérir 75 % de la bande de Gaza. « Chars de Guidon 2 » doit permettre de prendre le contrôle des 25 % restants. Dans le narratif palestinien, la conquête par Israël de l’intégralité de la bande de Gaza serait synonyme de défaite. Une défaite qui pourrait s’avérer plus cuisante encore si Netanyahou devait décréter l’annexion de toute ou partie de la bande à l’État d’Israël, mettant un point final au projet de califat gazaoui. La troisième explication est tactique : la progression de Tsahal dans Gaza-city, au cours des prochains jours, deviendrait un puissant levier de pression qui pourrait conduire le Hamas à lâcher de plus en plus de lest dans les pourparlers et, par exemple, à accepter le principe d’un accord global sur la libération de tous les otages en une seule étape — ce qu’il refuse pour l’instant. Le dos au mur, le mouvement terroriste pourrait se résigner et accepter de négocier à la baisse un accord sur la libération des otages.

2. L’annexion de la Judée-Samarie, en réponse à Macron

La centralité de la terre pourrait également servir de levier de pression diplomatique à Israël afin de neutraliser l’initiative de reconnaissance d’un État palestinien indépendant, enclenchée par Emmanuel Macron et relayée par les Britanniques, les Australiens et les Canadiens. Au cours des prochaines semaines, Israël peut, et même doit, brandir la menace de l’annexion israélienne de l’ensemble de la Judée-Samarie, dans l’hypothèse où l’Élysée persisterait dans cette démarche si controversée. L’aile droite du gouvernement presse Netanyahou de réagir ainsi à l’initiative française. Elle lui suggère de dire clairement au président français : « Votre initiative restera déclarative et n’aura aucun effet concret sur le terrain. Par contre, en annexant la Judée et la Samarie, nous sonnerons officiellement le glas de tout État palestinien ! ».

D’ailleurs, l’administration Trump pourrait s’aligner tacitement sur une telle démarche. Preuve en est : ce jeudi, l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, connu pour son soutien aux implantations israéliennes, a averti les Européens qu’Israël envisageait sérieusement de réagir de la sorte. La concrétisation d’un tel scénario aurait un impact dramatique sur l’Autorité palestinienne, qui perdrait sa raison d’être. Et si l’on veut avoir un réel aperçu de l’activisme de l’aile droite du gouvernement Netanyahou, il suffit de rappeler que, cette semaine, le ministre des Finances israélien Betsalel Smotrich a validé la création de plus de 3 000 unités de logement sur la zone E1, située au nord-est de Jérusalem, près de Maalé Adoumim. Une zone hautement stratégique tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens, puisqu’elle permet à celui qui la contrôle de conserver une continuité territoriale entre la Judée, au sud de Jérusalem, et la Samarie, au nord de la capitale. Smotrich, qui n’est pas en odeur de sainteté en France, peut donc dès aujourd’hui renvoyer au président français la monnaie de sa pièce et lui montrer de visu, sur le terrain, les conséquences irréversibles de son intention de reconnaître un virtuel État palestinien. À bon entendeur…