Analyse | L’art de l’embrouille, par Raphaël Jerusalmy

Le problème du plan Trump, ce n’est pas ce qu’il stipule mais l’interlocuteur à qui il s’adresse. Ne serait-ce que parce que cet interlocuteur a fait maintes fois preuve de sa duplicité. Qu’il se nomme Hamas, OLP, Qatar, Arabie saoudite, il est issu d’une même culture du mensonge, de l’entortillement, de la chicane, du marchandage. Il joue double-jeu. Il joue la montre. Il joue sur les mots. Et s’amuse aujourd’hui à rouler la Maison Blanche dans la farine.

Jouer la montre est le fort du Hamas. Il le fait à chaque étape d’une négociation, attendant la dernière seconde de l’échéance qui lui est impartie pour donner sa réponse qui n’en est pas une, obligeant ainsi à fixer une nouvelle échéance. La première erreur de Donald Trump, dans ses tractations avec les dirigeants du Moyen-Orient, est de fixer des dates limite. Il oublie que les montres du Caire et de Doha n’avancent pas au même rythme que celle de Washington. La semaine dernière, il a parlé de trois à quatre jours de délai pour une réponse du Hamas et d’une fenêtre de soixante-douze heures pour la libération des otages. Alors qu’il aurait dû exiger une réponse immédiate ou dans les douze heures. Et fixer la date de la remise des otages au 07 octobre 2025, à midi. Sans prolongation possible. Pas question d’entamer une troisième année de captivité ! Absolument rien ne doit être entrepris avant cette libération qui constitue la seule preuve que puisse donner le Hamas quant au sérieux de ses intentions. Elle est la condition sine qua non d’une éventuelle cessation de la guerre.

De ce fait, les négociations à Doha ne devraient d’abord porter que sur les deux listes : celle des otages israéliens en précisant lesquels sont encore en vie et celle des terroristes qu’Israël accepte de libérer en contrepartie. Ce n’est qu’une fois ce premier engagement agréé et effectué, qu’il sera loisible de passer aux autres phases de l’accord. Ce qui a d’ailleurs été le cas lors des négociations précédentes ayant donné lieu à des libérations d’otages, remettant toujours à la phase 2 la poursuite des pourparlers. A chaque fois, cependant, non seulement les délais n’ont pas été respectés mais les clauses ont été altérées par le Hamas. En jouant sur les mots.

Quelques heures seulement après l’annonce faite en grande pompe par Donald Trump, le Qatar et le Hamas ont entamé leur jeu-concours préféré : tourner le monde en bourrique. Ils ont parlé de « certaines clarifications à apporter ». Et ils en ont parlé d’une façon demandant elle-même des clarifications. Passés maîtres dans l’art de l’embrouille, ils font en sorte que le même mot soit doté de plusieurs significations possibles. ‘Désarmer’, est-ce rendre les armes ou les déposer ? Les déposer où ? Les rendre à qui ? Au Qatar ? En plus de l’usage de circonlocutions obscures et autres périphrases à double-sens, ils ont développé une technique infaillible : s’exprimer pour ne rien dire. Discuter pour discuter, baratiner pour baratiner, ce qui nous ramène à la technique de tourner autour du pot pour gagner du temps.

Au lieu d’un ‘oui, mais…’ dont Trump a prévenu qu’il ne voulait pas, ils lui ont offert un ‘oui’ qui n’en est pas un du tout, un ‘oui’ éructé à regret, suivi d’un silence qui en dit long sur l’effort qu’il leur en a coûté de le prononcer. Ces façons de parler émanent de façons de penser ancestrales. Elles révèlent un choc de cultures. Alors que les gens de Washington et du quai d’Orsay peinent à décrypter les mentalités de ceux à qui ils ont affaire, leurs homologues de Téhéran et de Ramallah font une lecture claire de l’esprit des occidentaux et de comment le manipuler. Par la ruse et le mensonge, certes. Mais surtout à coups de pétrodollars.

Et c’est là qu’entrent en jeu les dirigeants du Qatar dont on aurait tort d’oublier qu’ils sont les suppôts d’un Islam intégriste, les planificateurs et les complices des massacres du 7 octobre, les financiers directs des campagnes d’antisémitisme qui inondent le monde, et surtout les ennemis jurés de nos démocraties. Avec les États-Unis en tête ! America first ! First à détruire, first à subir le djihad. De tous les aveuglements de la diplomatie mondiale, inconscients ou volontaires, celui de Donald Trump à l’égard du Qatar est le plus aberrant. Au point que Mister President fasse entrer le loup dans la bergerie, confiant la bonne marche de son plan à ceux qui se sont donnés pour mission de le saboter. A ceux qui, depuis des mois, sous couvert de dévoués intermédiaires, mettent des bâtons dans les roues à toutes les initiatives qu’ils font semblant de soutenir. Surtout celles décidées à Doha même. Qu’y-a-t-il de plus machiavélique que d’héberger à Doha les tractations pour mettre fin à une guerre que Doha a commanditée ? Le Qatar, c’est le diable. Il en a le sourire trompeur. Et la cruauté.

« La perfidie, si j’ose dire, est un mensonge de toute la personne » aimait à dire La Bruyère. Au Qatar et chez ses alliés, elle est le mensonge nécessaire à l’avènement de la charia. Le mensonge pratiqué par chefs d’états et terroristes de même, l’entortillage suprême...

Tribunes de guerre, par Raphaël Jerusalmy, commentaires de Mohamed Sifaoui, éditions David Reinharc. Tribunes de guerre 2023-2025 - broché - Raphaël Jérusalmy - Achat Livre | fnac

https://www.fnac.com/a21765530/Raphael-Jerusalmy-Tribunes-de-guerre