Analyse | "La poubelle de l'histoire attend ses déchets moraux", par Raphaël Jerusalmy

À l'orée d'un avenir qui se fait de plus en plus incertain, nous redoutons tous qu'advienne une grave crise économique, voire un conflit mondial. Ou encore un cataclysme naturel des suites de la dégradation climatique. D'un autre côté, les avancées spectaculaires dans le domaine de la médecine, de la technologie, de la conquête spatiale, nous permettent d'envisager un monde meilleur dans lequel la souffrance et la maladie diminueront, le fardeau du labeur sera allégé et où l'univers s'ouvrira chaque jour un peu plus. Pour donner à nos enfants et petits-enfants leur chance de bénéficier pleinement de ces progrès, il est donc indispensable de préserver l'environnement dans lequel ils seront amenés à vivre. Mais lutter contre la pollution ne consiste pas uniquement à épurer l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons. Non, il faut également nettoyer les écuries d'Augias. Il faut débarrasser le monde de ce qui le souille et le salit.

Il n'y a pas que les pétroliers qui polluent. Il n'y a pas que l'élevage industriel de bétail qui détériore l'atmosphère. Nous étouffons aujourd'hui pour des raisons autres, tout aussi funestes que le dérèglement écologique. Il y a l'asphyxie morale. Il y a la suffocation intellectuelle causée par les faux prédicateurs du wokisme, de l'intégrisme, du conspirationnisme et leurs diktats démentiels. Il y a les milliards de mensonges et de fake news, l'apologie de la bêtise, du vedettariat, des grandes marques, qui infestent la pensée, l'esprit critique, la capacité de réflexion, surtout auprès des enfants et des jeunes submergés de messages et clichés qui nuisent à leur indépendance d'esprit. Il y a l'aveuglement délibéré de ceux qui nous dirigent avec un laxisme qui tient de la paresse, de la corruption, du manque de vision. Il y a donc urgence à déblayer cette fange tout autant que les déchets toxiques.

Par quoi commencer le grand ménage ? Idéalement, par la suppression des dictatures et des injustices. Mais pour ce faire, il faut d'abord raser les remparts d'hypocrisie et de tartufferie qui les protègent. En voici quelques-uns à jeter en priorité aux ordures : l'ONU, Oxfam, Amnesty, dont les budgets énormes sont gaspillés à des fins de propagande partisane sous couvert d'une contribution symbolique au bien de l'humanité. Bien plus, des organes comme l'UNRWA sont carrément complices du terrorisme et infestés de chiens galeux hurlant à la mort des membres du Hamas et du Djihad islamique, mais pas à celle des victimes de leurs exactions. Ces institutions et organisations consacrent cent fois plus de moyens au bien-être des pauvres palestiniens qu'à celui des plus fortunés Haïtiens, Kurdes, Soudanais, Tibétains, Népalais, et de tous ceux traités en esclaves de par le monde.

Qu'a-t-on besoin d'un pape qui prêche les mêmes mensonges que les antéchrists ? Qu'a-t-on besoin d'un président de la République qui en trahit les valeurs suprêmes et prostitue la France à ceux qui la violent de toute manière ? Qu'a-t-on besoin de quotidiens et chaînes d'actualités qui balancent des slogans plutôt que de l'info ? Qu'a-t-on besoin de journalistes qui se posent en juges suprêmes plutôt que de nous laisser former notre propre opinion ? Qu'a-t-on besoin d'artistes et d'intellectuels qui recourent au boycottage plutôt qu'au débat et au dialogue ? Qu'a-t-on besoin de mollahs islamistes, de prêtres intégristes, de rabbins ultra-orthodoxes qui détournent la parole divine pour en faire l'instrument de leur fanatisme ? Qu'a-t-on besoin d'une gauche qui n'a plus rien de travailliste, ni de libertaire, et prêche les mêmes sermons que les imams salafistes ? Qu'a-t-on besoin d'une droite de plus en plus à droite dont on sait à quel genre de régime elle mène ? Libre à vous de compléter la liste ici amorcée, d'en changer l'ordre de priorité. Peu importe.

Ce qui compte ici, c'est de constater combien de moyens, d'énergie, d'argent, sont gaspillés, dilapidés, pour ces causes bidon, ces organismes abjects et ridicules, aux dépens des véritables causes à défendre d'urgence, des souffrances passées sous silence comme c'est le cas actuellement pour ce qu'il se passe dans plusieurs zones de conflit en Afrique, dans les geôles de Minsk, de Pyongyang, d'Istanbul, dans les plantations de cacao, les ateliers clandestins de Calcutta et de Quito. Ce qui compte, c'est toute cette injustice perpétrée par les détenteurs d'une fausse morale acquise à bas prix et sans effort, paradant dans la rue en keffieh de Prisunic après leur gueuleton du dimanche. C'est le dégât qui impactera l'avenir de l'humanité pour des générations si rien n'est fait pour l'endiguer.

Heureusement, le grand nettoyage a commencé. Avec Israël et le peuple juif en première ligne du combat pour un avenir meilleur, dégagé des forces néfastes qui le menacent. Hamas, Hezbollah, Ayatollahs, djihadisme, terrorisme, antisémitisme et racisme, désinformation, sont en passe d'être jetés aux ordures de l'histoire. Sinwar, Hanyeh, Nasrallah, et leurs sbires se décomposent parmi les détritus de leur abjection. Dieudonné ou Tarik Ramadan, Mélenchon ou Sanders, pourrissent dans le dépotoir de leur bilieuse détestation. Ils savent qu'ils ont perdu. Que ce n'est qu'un début. Erdogan, à la poubelle ! Antonio Guterres, à la poubelle ! Abou Mazen, à la poubelle ! Bella Hadid, à la poubelle ! Roger Waters, à la poubelle ! Annie Ernaux, à la poubelle ! Greta Thunberg, à la poubelle ! Aux côtés d'Hitler et Torquemada, dans la grande décharge publique de l'iniquité. Pour que nous laissions un monde propre, axé sur l'entente et la tolérance, porteur de vraies valeurs, de vrais messages, à ceux qui l'hériteront de nous.