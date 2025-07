Analyse | Le Roi est nu, par Michaël Darmon

Articles recommandés -

À la veille du 14 juillet, l’aveu est d’importance et le cadre est rare: « Moscou a identifié la France comme étant son principal adversaire en Europe », a déclaré vendredi 11 juillet le chef d’état-major français, Thierry Burkhard, en l’expliquant notamment par le soutien de Paris à l’Ukraine envahie par la Russie. La France, puissance nucléaire protégée par sa dissuasion, n’est pas menacée de « se faire attaquer directement et lourdement sur le territoire national », mais la Russie a « beaucoup d’autres options »comme des actions hybrides, incluant désinformation, cyberattaques ou espionnage, a-t-il fait valoir lors d’une conférence de presse, un exercice rare pour le chef d’état-major. Le calendrier n’est pas anodin : il a tenu ces propos un 11 juillet, soit deux jours avant la traditionnelle rencontre entre le président de la République et les militaires, le 13, prélude aux cérémonies du 14 juillet. Autrement dit, l’armée considère que les contorsions diplomatiques, les mains tendues et surtout la récente conversation de deux heures entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine , largement mise en avant par l’Élysée et les médias, non seulement ont été inutiles mais contreproductives et avec pour toute réponse un camouflet de Moscou.

Le constat de l’armée française est amer et souligne en creux l’échec diplomatique qui traverse la présidence d’Emmanuel Macron. Lorsque des diplomates chevronnés s’expriment en enlevant leur costume diplomatique, beaucoup datent le déclassement français depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée. Hormis le travail patient et avisé de Jean Yves Le Drian au Liban, la France ne s’est distinguée dans aucun processus d’envergure susceptible de faire bouger des lignes ou changer une situation sur un théâtre diplomatique. Et cela vaut pour le conflit entre Israël et le Hamas et la guerre Israël-Iran du mois de juin. Qu’est il resté de la pathétique gesticulation des ministres européens réunis à l’instigation française, suivis heure par heure par une presse sceptique ou narquoise? Comme prévu : rien. Au Moyen Orient, des nouvelles perspectives se dessinent. Syriens et Israéliens se parlent directement à Bakou, les négociations en vue d’un accord à Gaza se déroulent à Doha et c’est dans le bureau ovale que se discute l’avenir de la région . L’Europe et la France sont affectées au banc de touche et leur entrée sur le terrain n’est pas prévue de sitôt. Pour faire illusion et donner l’impression de rester dans le match, le président français s’astreint à parler une fois par semaine de Gaza, c’est à dire qu’il prononce une contre-vérité de façon hebdomadaire. La dernière en date a eu lieu lors de la conférence de presse finale au terme de la visite d’état à Londres. Les deux pays ont conclu un accord important sur la coordination des frappes nucléaires en cas d’attaque, potentiellement de Moscou. Mais puisqu’il se trouvait devant des caméras et parlant depuis un pays qui accueille régulièrement des manifestations virulentes en soutien au Hamas, et où l’idéologie islamique a pignon sur rue, Emmanuel Macron a déclaré que seule la création d’un état palestinien à Gaza pouvait dessiner la voie vers la paix.

La réponse du gouvernement britannique a tempéré le propos français en rappelant que la Grande-Bretagne ne s’engage pas sur un calendrier, étant donnée la période sensible et les négociations en cours. Emmanuel Macron persiste. Il poursuit son projet de reconnaissance d’un état de Palestine, cadeau offert au Hamas pour l’ensemble de son œuvre. Il maintient son intention de réunir une conférence internationale, après un report dû aux attaques israélienne en Iran, celle ci pourrait se tenir fin juillet. Les officiels israéliens, en privé, sont très virulents à l’égard de la politique française depuis le 7 octobre. Ils n’hésitent pas à parler , en substance , de trahison de la France à l’égard d’Israël.

La relation entre « David et Marianne » est abîmée. Il faudra attendre jusqu’en 2027, l’année qui verra Emmanuel Macron quitter l’Élysée, pour envisager un changement.