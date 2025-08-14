Analyse | Pourquoi le torchon brûle-t-il entre le général Zamir et le gouvernement ? par Daniel Haïk

Articles recommandés -

L’histoire d’Israël a déjà été marquée par de vives tensions entre l’échelon politique et l’échelon militaire, notamment entre le chef d’état-major de Tsahal, le ministre de la Défense, et parfois même le Premier ministre. L’un des accrochages les plus célèbres remonte à 2010, déjà sous un gouvernement Netanyahou (!), entre le ministre de la Défense de l’époque, Ehud Barak, et le chef d’état-major, le général Gaby Ashkenazi.

Mais jamais auparavant ces tensions ne s’étaient manifestées en pleine guerre existentielle pour l’État d’Israël, comme c’est le cas aujourd’hui.

Pour tenter de comprendre les causes de cette crise, il faut remonter à la mi-février dernier, lorsque le gouvernement a nommé officiellement le général Eyal Zamir au poste de 23ᵉ chef d’état-major de Tsahal. Cette nomination n’a pas été une surprise : Zamir était depuis longtemps le favori de Benjamin Netanyahou. Il avait été son attaché militaire, et une relation de confiance s’était nouée entre eux. Netanyahou le considérait comme le candidat idéal pour adopter une approche offensive, contrastant avec la ligne plus « tempérée » défendue par son prédécesseur, le général Herzi Halevi.

Avant sa nomination, le gouvernement avait entendu la profession de foi du général Zamir, clairement opposée à la doctrine de « retenue » – doctrine jugée responsable de la catastrophe du 7 octobre 2023. Les débuts du général Zamir semblaient prometteurs aux yeux du gouvernement. Il s’est empressé de limoger le contre-amiral Daniel Hagari, célèbre porte-parole de Tsahal durant la guerre, jugé trop indépendant et critiqué par les proches du Premier ministre pour certaines de ses déclarations jugées tendancieuses.

Mais très rapidement, Zamir a montré qu’il n’était pas à la botte du gouvernement Netanyahou et qu’il avait son franc-parler. Il s’est notamment démarqué d’un autre général proche de Netanyahou, David Zini – pressenti pour diriger le Shin Bet – en affirmant : « Non, la guerre actuelle n’est pas éternelle », en réponse directe à une déclaration contraire de Zini. Zamir a également provoqué l’irritation du cabinet restreint en déclarant, il y a plusieurs mois déjà, qu’« aucune opération militaire ne saurait aboutir sans traduction politique » – une prise de position mal reçue auprès des ministres, souvent critiqués par l'opposition pour leur refus de programmer l'après-guerre à Gaza. Il a ensuite déçu en prenant publiquement la défense de la procureure générale de Tsahal, la générale Ifat Tomer Yerouchalmi, perçue dans l’entourage du Premier ministre comme une juriste « trop libérale » et freinant les opérations « coup de poing » de l’armée en invoquant le droit international.

Puis est venue l’opération Chars de Gédéon, qui a permis à Tsahal de reprendre 75 % de la bande de Gaza. Mais l’opération n’a pas eu l’effet dissuasif espéré face au Hamas, d’où une nouvelle frustration dans l’échelon politique. C’est dans ce contexte tendu que Netanyahou a soumis au cabinet restreint une décision cruciale : lancer une offensive pour conquérir la ville de Gaza et les camps du centre – les derniers 25 % de la bande de Gaza encore sous contrôle du Hamas. Alors que la majorité des ministres ont soutenu cette proposition, le général Zamir a insisté pour présenter un plan alternatif prévoyant un encerclement stratégique de Gaza City, tout en maintenant comme priorité absolue la libération des otages. Les ministres n'ont pas apprécié cette version « timide » du général Zamir et lui ont rappelé que l’armée devait se plier aux décisions de l’échelon politique – et non l’inverse. Ces frictions se sont accentuées ces derniers jours, atteignant leur paroxysme avec le refus du ministre de la Défense, Israël Katz, de valider une série de nominations décidées par le général Zamir au sein de l’état-major. Ce refus n’est pas anodin. Il reflète une situation interne complexe : certains, au sein du gouvernement, estiment que le général Zamir s’est entouré, ces derniers mois, de conseillers sécuritaires externes qui ont tenté de le « recadrer ». Parmi eux, d’anciens généraux comme Israël Ziv, ardents défenseurs avant le 7 octobre des doctrines de « retenue » ou de « dissuasion du Hamas ». Ces conseillers seraient en partie responsables de l’évolution « progressiste » du chef d’état-major. Autrement dit, même si Zamir était à l’origine favorable à une ligne dure, il a dû constater, par la force des choses, que cette approche restait minoritaire au sein de l’état-major, et il a donc dû « composer » pour ne pas se mettre à dos la majorité de ses généraux. Inutile de préciser que cette attitude ne pouvait convenir à un gouvernement qui prétend vouloir tirer les leçons du 7 octobre et qui prêche en faveur d'une armée israélienne plus offensive et déterminée à éradiquer le Hamas. On peut comprendre la frustration de l’échelon politique. On peut aussi comprendre pourquoi Israël Katz cherche à influer sur l'identité d'un futur état-major afin qu’il suive la ligne voulue par le cabinet sécuritaire. D’une certaine manière, on ne peut pas sans cesse reprocher à Netanyahou ses égarements d’avant le 7 octobre, et en même temps le critiquer lorsqu’il tente de les réparer. Mais il convient aussi de ne pas ternir la réputation du général Zamir. En temps de guerre, une telle attitude ne ferait que renforcer le Hamas, qui verrait dans ces dissensions internes une faiblesse israélienne. Il est donc crucial que Netanyahou et Israël Katz trouvent rapidement un terrain d’entente avec le général Eyal Zamir. Les deux hommes se sont rencontrés en tête-à-tête ce jeudi. Plus que jamais, un front uni est nécessaire à l’approche de l’opération décisive de conquête de la ville de Gaza.