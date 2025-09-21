Analyse | Sparte ou Maccabée ?, par Raphaël Jerusalmy

Articles recommandés -

Est-ce un signe des temps que le chef d’état de la nation juive aille puiser ses références dans l’antiquité hellénique plutôt que dans les sources bibliques du judaïsme ? Comment un dirigeant sioniste peut-il se réclamer de Léonidas et non du roi David ? Ce n’est certainement pas des Spartiates qu’il faut s’inspirer aujourd’hui, mais des Maccabées.

Sparte n’est pas seulement un exemple mal choisi du fait que ses valeurs et principes aillent à l’encontre même de l’approche juive de la guerre et de l’histoire, telle qu’elle est clairement énoncée dans la Torah. Ni même du fait que la stratégie spartiate ce soit soldée par une défaite. Héros de la bataille des Thermopyles, en 480 avant J.-C., Léonidas et ses troupes furent finalement anéantis. Le modèle spartiate est surtout mal choisi du fait qu’il ne convienne pas du tout à la politique que mène le gouvernement israélien actuel. Sparte était régie par deux rois, l’un chef militaire, l’autre chef spirituel, dont les pouvoirs étaient limités et supervisés par les magistrats ou ‘éphores’ et par un conseil des anciens nommé ‘Gérousia’. Autrement dit, le chef militaire était l’égal du chef politique, et non son subordonné. Tous deux devaient respecter les décisions de la cour suprême. Je doute fort que le premier ministre siégeant actuellement à Jérusalem veuille préconiser un tel modèle. Mais n’est-il pas alors en porte-à-faux avec la tradition juive ?

Les royaumes d’Israël et de Judée furent dirigés par des chefs de guerre et non des politiciens. « Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et mènera nos guerres » (1 Samuel 8:20). Tel fut le cas de Saül qui guerroya contre les Philistins et les Amalécites. Ainsi que Jéroboam II qui « rétablit les limites d’Israël depuis l’entrée de Hamath jusqu’à la mer de la plaine... » (2 Rois 14:25). Et je ne ferai pas au roi David l’insulte de le désigner comme dirigeant politique, ni chef d’aucun parti. Mais bien comme brillant stratège et commandant d’une pieuse et redoutable armée dont les légendaires guerriers se nommaient les « guiborim ». C’était un honneur et une suprême mitzva que de servir dans les rangs de l’armée d’Israël, nous dit la Torah. En Judée, le même système d’essence militaire était de rigueur. De Josaphat à Ézéchias, puis à Josias qui tombera à Megiddo face au pharaon Neko. Autrement dit, en temps de guerre, la tradition juive prescrit un régime militaire.

Au moment où l’on nous parle d’autarcie pour faire face aux embargos, une dispute ridicule entre Israël Katz, le ministre de la défense, et David Amsalem, ministre responsable des compagnies publiques, retarde depuis des semaines des contrats et des permis de production de l’Industrie Aérospatiale d’Israël (IAI) d’autant plus critiques en temps de guerre. La bureaucratie gouvernementale retarde les permis de développement d’armement ainsi que les budgets que l’armée réclame à corps et à cri pour continuer son effort de guerre. Cette même bureaucratie va beaucoup plus vite pour débloquer des fonds destinés à des institutions prônant à leurs disciples de refuser de servir sous les drapeaux à un moment où Israël et le peuple juif sont menacés de toutes parts. Cette même bureaucratie gouvernementale s’empresse, à l’ombre des combats et sous le sifflement des missiles, de promouvoir une réforme judiciaire dont l’effet immédiat sera de permettre aux ennemis d’Israël de traîner devant leurs tribunaux les héros de Tsahal, sous prétexte qu’Israël ne dispose plus d’un système judiciaire libre et indépendant qui contrebalance le pouvoir politique. Comme cela a toujours été le cas, depuis l’époque du roi David !

Sparte, autarcie ? Dans un tank Merkava 4, il y a plus de cinquante composants fabriqués à l’étranger. Mais l’étranger a besoin en retour de la technologie israélienne. Les généraux israéliens entretiennent d’excellentes relations avec leurs homologues américains, britanniques ou français, par-delà toutes les facéties de leurs dirigeants. Le Mossad travaille main dans la main avec la DGSE. Le Shin-Beth et Interpol collaborent sans accroc. Tsahal est notre meilleur ambassadeur. Et notre plus grande fierté.

En démocratie, c’est le gouvernement qui donne les ordres à l’armée. Mais pas comment les exécuter. Ça, c’est le boulot des généraux. D’où les frictions récentes autour de l’offensive sur la ville de Gaza. Le chef de Tsahal a pour mission de protéger ses soldats et sauver les otages avant tout. Il l’a fait savoir à ceux qui se permettent de l’insulter, lui, un héros national. Il a fait fi de leur politique d’exemption et fait arrêter les tire-au-flancs. Le chef du Mossad a dit haut et fort qu’il s’opposait à l’attaque sur Doha et a refusé d’engager ses agents secrets dans cette aventure qui a mal tourné. L’armée a mené une commission d’enquête interne sur l’échec du 07 octobre. Les politiciens en place à cette même date refusent toute investigation, rejetant toute la responsabilité sur les institutions de défense et de sécurité. Tiens, tiens, ce ne sont donc plus eux qui donnent les ordres ?

Israël a besoin d’un pouvoir qui corresponde aux besoins en temps de guerre. Tsahal, de par sa structure, sa cohésion, sa hiérarchie claire et limpide, offre la stabilité, l’efficacité décisionnelle, la rapidité d’action, la sécurité et des développements technologiques inégalés. Et surtout, l’armée est facteur d’unité nationale. Alors que les politiciens, incapables d’union même en ces temps de grand danger, divisent et fragmentent. Sans oublier l’éthique, la même que celle qui animait nos guerriers bibliques.

Sans Tsahal, pas de victoire possible. Sans Tsahal, pas de paix possible. Il faut revenir aux sources, à la sagesse qui a guidé le peuple d’Israël. Contre Rome, contre les Grecs et les Spartiates. Il faut bâtir sur les acquis militaires phénoménaux de nos soldats et de leurs officiers, leur accorder notre confiance, notre admiration, notre amour. C’est à l’armée d’Israël que revient aujourd’hui le pouvoir, non pas comme dictature militaire mais comme pilier de la démocratie et ultime sanctuaire des vraies valeurs du judaïsme. Ils sont les Maccabées modernes, dont chaque victoire nous rapproche des temps auxquels nous aspirons depuis toujours, comme le dit Isaïe (2:4), « de leurs glaives ils forgeront des socs de charrue, de leurs lances des serpes : une nation ne lèvera plus l’épée contre une autre et on n’apprendra plus la guerre. »

Tribunes de guerre, par Raphaël Jerusalmy, commentaires de Mohamed Sifaoui, éditions David Reinharc. Tribunes de guerre 2023-2025 - broché - Raphaël Jérusalmy - Achat Livre | fnac

