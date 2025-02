Analyse | "Une incroyable maîtrise de soi", par Raphaël Jerusalmy

L’aspect le plus impressionnant de la réaction israélienne aux massacres du 7 octobre 2023 est la manière dont la population israélienne a su garder une parfaite maîtrise d’elle-même. Malgré la violence du choc initial et la durée prolongée des combats, elle n’a à aucun moment sombré dans le désespoir. Elle n’a à aucun moment versé dans la sauvagerie barbare de ses ennemis, gardant sa dignité morale tout au long de ces mois difficiles. Elle n’a à aucun moment oublié les otages. Malgré son immense chagrin, elle s’est montrée forte et a lutté sans relâche pour leur libération.

Le peuple juif, en Israël et partout dans le monde, traverse des heures difficiles, entachées des réminiscences d’un passé qui n’est pas si lointain. Des heures sombres qui mettent une fois de plus sa foi en l’homme à l’épreuve. Plus immondes sont les actions des antisémites, plus admirable est le cran avec lequel le juif y fait face. Les déclarations répugnantes émanant de l’ONU, de certains médias, de politiciens abjects, se heurtent comme des vagues contre le rocher de la pérennité juive. Ceux qui haïssent ce peuple passent et succombent, de siècle en siècle, de génération en génération. Tandis qu’Israël persiste et demeure. Par-delà les remous de l’histoire. Par-delà les efforts pitoyables destinés à l’anéantir.

Les pathétiques mises en scène du Hamas lors de la libération d’otages israéliens, les non moins piteuses manifestations de soutien au djihadisme qui infectent les démocraties du monde libre, les accusations mensongères, les boycotts en tous genres, les remarques désobligeantes et les insultes à la probité intellectuelle proférées par des imbéciles d’Hollywood ou de Matignon, d’Oxford ou d’Oxfam, ternissent avant tout ceux qui en sont à l’origine ou les cautionnent. Elles souillent l’image des institutions qui les tolèrent. Tant et si bien que le peuple juif en sort grandi, élevé, ennobli. Et surtout fier de ne pas être aussi vil qu’eux. Mais de garder le respect de soi et son identité intacte, en dépit des flots orduriers qui se déversent à son encontre.

Qu’on ne s’y méprenne pas : les Israéliens souffrent, pleurent, subissent d’immenses chagrins. Chaque jour, la liste des soldats tombés au combat ou grièvement blessés s’allonge. Chaque jour, la tension se fait plus aiguë, l’atmosphère plus pesante. Chaque matin, il faut tenter d’expliquer aux enfants un nouveau drame, un attentat, une alerte aux missiles, et en diaspora, les précautions à prendre. Sans les effrayer. Chaque jour, Israël se voit confronté à de nouveaux défis. Et chaque jour, Israël les relève. Sans défaillir.

Oui, nous sommes meurtris dans nos âmes, dans notre chair. Oui, vous nous faites du mal. Vous nous menez la vie dure. Et non, nous ne perdons pas courage. Non, nous ne cédons pas d’un pouce. Nous nous renforçons, au contraire. Nous gardons l’entière maîtrise de notre destin, la parfaite liberté de nos choix. Nous comptons sur ceux, amis, sympathisants, qui ne sont pas comme vous. Nous persistons dans notre foi en l’avenir. Nous n’avons jamais autant créé, produit, inventé. En art, en sciences, en ingénierie, en médecine. Nous allons de l’avant, à toute allure, tandis que beaucoup de pays régressent, à toute allure aussi, revenant à des époques sombres que l’on croyait révolues.

Il faut sans cesse s’efforcer de surmonter sa colère, sa rancœur, sa détresse. Il faut résister à la tentation de la fureur et de l’animosité. Il faut faire ce constant effort sur soi-même. Pour soutenir nos proches, nos enfants, les familles endeuillées, les familles d’otages et de combattants envoyés au front, les victimes d’agressions racistes. Tout cela exige beaucoup de vigueur, de robustesse. Tout cela force mon admiration à l’égard de mes frères et sœurs d’Israël et d’ailleurs. Je suis fier d’être l’un d’entre vous. Grâce à votre résilience, nous avons remporté sur la crapulerie de nos ennemis la seule victoire qui compte. Et qui ait jamais compté depuis les temps les plus anciens, sous Pharaon ou César : celle de notre rectitude. Celle de notre détermination. Celle de notre ténacité. Inégalées jusqu’ici dans la longue et pénible histoire des hommes.