Analyse | Une jeunesse exemplaire, par Raphaël Jerusalmy

A la veille de la libération des otages, saluons celles et ceux qui ont tenu bon tout le long de ces deux dernières années, faisant preuve d’un incomparable courage et d’un inébranlable amour de la vie. Il s’agit des jeunes. La semaine passée, ils ont commémoré la tragédie du festival Nova. Cette atrocité perpétrée alors qu’ils célébraient leur joie de vivre est une meurtrissure infligée à toute une génération. Une plaie qui ne se refermera pas. Malgré cela, la jeunesse d’Israël resplendit de tous ses feux.

Rien, pourtant, ne leur a été épargné. Du jour au lendemain, ils ont dû abandonner leurs projets de voyages, de randonnées, interrompre leurs études, perdre des périodes de scolarité, repousser les débuts de leurs carrières et monter au front, qu’ils soient appelés au service obligatoire d’une durée moyenne de trois ans ou à la réserve pour de longs mois de combats. Un grand nombre de leurs camarades ont été tués ou blessés sous leurs yeux. D’autres sont revenus de la guerre avec de graves traumatismes. Lors de rares permissions, soldates et soldats viennent consoler les familles endeuillées, rendre visite à leurs amis hospitalisés, apporter leur soutien moral à ceux qui souffrent mentalement de la situation. Ils sont un pilier de robustesse pour le reste de la société israélienne, lui donnant l’exemple de l’union et de la fraternité.

La période qui s’est écoulée depuis le 7 octobre 2023 a été plus éprouvante pour les jeunes que pour leurs aînés, du fait que le poids de l’effort de guerre retombe principalement sur eux. Et qu’il a retardé de deux ans au moins leurs projets d’avenir. Sans compter la haine à laquelle ils ont été exposée de la part de millions d’autres jeunes de leur âge à travers le monde. Même leurs vedettes de musique et de cinéma se sont attaquées à eux, avec la même lâcheté et la même hargne que des terroristes ou des nazis. Des stars qu’ils aimaient ont annulé des concerts qui auraient pu leur apporter un peu de réconfort. Certaines de ces divas sont allées jusqu’à bloquer la diffusion de leurs chansons en Israël. Alors, les jeunes israéliens se sont mis à créer et composer de plus belle. Des centaines de nouvelles chansons ont vu le jour. Des chansons d’amour et d’espoir.

Rappelons ici que la jeunesse juive de la Diaspora est également confrontée à des heures difficiles et à une incertitude quant à son avenir dans les sociétés où elle vit actuellement. Elle aussi fait preuve d’un incroyable courage. Elle est probablement l’un des derniers remparts de la démocratie.

Le plus épatant, sans doute, est que cette génération gâtée et relax du Tik Tok et des jeux vidéo, soit la plus costaud, la plus résiliente de toutes. D’après les évaluations de la branche du personnel de Tsahal, les récents appelés sont des guerriers d’un niveau inégalé jusqu’à présent. Cela se traduit par le nombre croissant de celles et ceux désireux de s’enrôler dans les unités de combat, principalement les commandos. Des dizaines de milliers de lycéens choisissent de suivre des entraînements intensifs de préparation à l’armée. On les voit courir dans les parcs, ramper sur le sable des plages. L’un d’eux, Yotam, quinze ans, explique ce choix : « Ce que je fais ici, personne d’autre ne le fera pour moi.»

A remarquer que l’on compte de plus en plus de jeunes femmes dans les rangs des forces spéciales et dans les postes de commandement. Que l’unité 8200 est redoutablement efficace grâce à la génération de l’IA. Que de par le manque de personnel et l’épuisement des réservistes, les jeunes conscrits de Tsahal se voient très rapidement promus à des responsabilités que, dans d’autres armées, on ne confierait qu’à des officiers ayant dépassé la trentaine, voire la quarantaine. En retour, Tsahal les rend encore plus forts, encore plus tenaces, les armant pour leur vie par la suite.

Ils sont deux millions et demi, en Israël, à former les rangs de cette autre grande armée : celle de la jeunesse, celle de l’avenir de leur pays. Les activités civiques et de volontariat qu’ils mènent vont de la réhabilitation des exploitations agricoles à l’évacuation des déchets et gravas, de l’aide scolaire aux enfants déplacés à l’assistance aux personnes âgées. Toute la promotion 2025 du Nahal, la brigade des soldats-paysans, a reporté d’un an son service militaire pour participer à la reconstruction des villages frontaliers détruits par les roquettes. Alon, 18 ans, du bourg aisé de Ramat HaSharon, travaille sur les chantiers de la ville de Kyriat Shmona, située au nord de la Galilée, à quelques kilomètres du Liban et de la Syrie.

Pour le 77ème anniversaire de l’État d’Israël, bien des jeunes ont été honorés lors de cérémonies officielles. L’une d’entre eux est Shay Horev du village de Mazkeret Batya, âgée de 16 ans et activiste pour la protection de l’environnement. Elle se bat pour la planète et nous dit que : « notre génération mérite de vivre dans un monde meilleur. » Meilleur que celui que lui réservent les adultes, en tout cas. En tant que grand-père, je suis fier que mes petits-enfants fassent partie de cette génération à la fois héroïque et pleine de joie de vivre. Brave et avide de paix, cette jeunesse du peuple d’Israël, que je salue ici, est la plus belle du monde.

Tribunes de guerre, par Raphaël Jerusalmy, commentaires de Mohamed Sifaoui, éditions David Reinharc. Tribunes de guerre 2023-2025 - broché - Raphaël Jérusalmy - Achat Livre | fnac

https://www.fnac.com/a21765530/Raphael-Jerusalmy-Tribunes-de-guerre