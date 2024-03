"Après le 7 octobre" : chronique d'un retour en France

Vendredi 11 mars

Je suis rentrée. L’intensité de ce court voyage dans l’univers des Israéliens blessés a été telle que je n’arrive pas encore, plus d’une semaine après, à ranger toutes ces images de cendres et de vie, à remettre dans l’ordre ces coups de poing de créativité. Depuis mon confort quotidien, je songe au courage de ces enfants, de leurs parents qui se battent pour sauver ce petit état démocratique, trop jeune pour espérer s’en sortir seul, alors que les appuis se liquéfient pour d’obscures raisons qui nous ramènent à 80 années en arrière.

Je craignais ce retour dans cette nouvelle Europe qui, dès le 8 octobre, a commencé à nous haïr. Je craignais ce retour dans cette bienséance sulfureuse, wokiste, victimisante et donc antisémite, en soutien aux victimes des juifs que sont pour eux les membres du Hamas. Et aujourd’hui, je me demande, devant certaines infos de ce quotidien fossoyeur, si certains jeunes, étudiants à Sciences-Po, Harvard, Cambridge… ne jouent pas à Mai 68, se sentant libres de tout balancer, se croyant les guides d’un nouveau monde égalitaire ignorant, ou pas, les guidelines insidieuses des radicaux haut placés qui ont infiltré ces anciens temples du savoir pour y injecter leurs seringues de communautarisme.

On y trouve peut-être des espions d’un nouveau type, qui ne sont pas là pour voler les informations mais pour les pourrir comme cela se fait dans la cyber sécurité. Et ces étudiants qui se croient libres, qui croient prêcher une nouvelle philosophie victimaire, font l’éloge sans le réaliser pleinement, j’espère encore, du massacre, des viols, des atrocités commises sur d’autres jeunes, des bébés, leurs mères, des vieillards qu’ils considèrent comme des tortionnaires.

En 68, l’idée générale était de faire l’amour et pas la guerre, même avec des pavés pour casser. Ces étudiants actuels de ces grandes institutions qui, bien sûr, n’ont aucune idée de ce qu'est un massacre, une guerre, ni même de sa géopolitique lorsqu'ils scandent le slogan "From the river to the sea", et ignorent de quelle rivière et de quelle mer ils parlent. Nous avons rencontré d’autres étudiants, des Israéliens à l’Université Ben Gurion qui, le 7 octobre, sont devenus adultes, combattant, sauvant, soignant, créant… avec un optimisme contagieux.

Certains d’entre eux souhaitent rétablir la vérité grâce à l’association Diploact, qui permettrait d’expliquer la vérité du 7 octobre aux étrangers qui suivent la guerre sur les réseaux comme d’autres blogguent la mode. On en est là, sans vraiment pouvoir parler de notre voyage à ceux qui ne sont pas concernés !

Le 7 octobre fût un jour de Cristal, comme les nuits des 9 et 10 novembre 1938, et marcher dans les cendres de ce qui fût le festival de Nova, où ces enfants n’avaient aucun arbuste pour se cacher des terroristes et des civils qui les encourageaient, exige qu’on dénonce ces fake news, et ceux qui les propagent.