Comment la Syrie de Daech se tourne vers le monde arabe modéré

Trois développements ont été enregistrés en Syrie ces derniers jours, tous soutenant le processus de reconstruction sous le nouveau président syrien Ahmed al-Sharaa (Abou Mohammed al-Joulani), et tous constituant une grande nouvelle pour le nouveau régime.

Les États-Unis ont commencé à retirer leurs forces de deux bases dans le nord-est de la Syrie, du champ pétrolifère d'Omar et du champ gazier de Conoco. Quelque 500 soldats américains ont déjà quitté les lieux et les forces kurdes prennent leur place, tandis que les forces américaines restent pour l'instant à la base de Tanf à la frontière syro-irako-jordanienne.

Parallèlement, les États-Unis autorisent le nouveau président syrien à incorporer dans les rangs de l'armée 3 500 combattants étrangers, membres d'organisations djihadistes, contrairement à leur position jusqu'à présent, qui prétendait que l'éloignement des djihadistes était une condition pour la levée des sanctions. Al-Sharaa pourra désormais intégrer dans les rangs de l'armée ces combattants - parmi lesquels des Ouïghours, des Ouzbeks, des Tchétchènes et des Pakistanais - qui avaient participé à la révolte contre le régime d'Assad, au sein de la 84e division syrienne.

Beaucoup d'entre eux occupent des postes élevés, beaucoup ont épousé des femmes syriennes. Al-Sharaa peut maintenant leur accorder la pleine citoyenneté et ils deviendront des Syriens à part entière. Les Saoudiens ont également participé à cette démarche, expliquant aux Américains, et surtout au président Trump, que si les djihadistes ne sont pas avec al-Sharaa, ils seront certainement avec Daech - qui relève déjà la tête en Syrie.

Mais par-dessus tout, le troisième développement est le plus important : le discours attendu du président syrien au Conseil de sécurité de l'ONU, dès septembre prochain, après avoir reçu l'autorisation d'entrée des États-Unis. Le discours attendu d'al-Sharaa à l'ONU sera le premier discours d'un président syrien au Conseil de sécurité depuis 58 ans. La Syrie y voit un tournant dans ses relations avec l'Occident et un pas important et significatif sur la voie de sa reconstruction.

Al-Sharaa a obtenu la levée des sanctions contre le pays, ravagé par les guerres civiles. Son équipe travaille déjà sur la signature de contrats de reconstruction des ports maritimes de Tartous et Lattaquié, les vols ont recommencé à l'aéroport international de Damas, la livre se redresse après que l'Arabie saoudite a accepté de payer la dette syrienne à la Banque mondiale et commencera bientôt à soutenir le secteur public du pays, et la Bourse syrienne a également rouvert à Damas.

Tout cela est dû, comme mentionné, à l'Arabie saoudite, qui a amené le président américain à effectuer un virage à 180 degrés vers Damas, après lui avoir expliqué que l'intégration des djihadistes dans l'armée syrienne était nécessaire car sinon, ceux-ci risquaient de se tourner vers Daech, et qu'il fallait attirer la Syrie vers le monde sunnite modéré - pour qu'elle ne devienne pas une proie facile pour les Iraniens.

Ainsi, celui qui n'était hier encore que l'un des dirigeants des organisations djihadistes mondiales en Syrie, qui a passé de nombreuses années dans les organisations d'al-Qaïda et de Daech, qui a mené la révolte contre le régime d'Assad, récolte maintenant tous les fruits après avoir pris la sage décision de s'ouvrir à l'Arabie saoudite et au monde arabe sunnite modéré.

Et après tout cela, à l'ombre des rapports dans les médias arabes et étrangers sur des contacts réussis, semi-officiels, entre Israël et le régime d'al-Joulani, après l'interview positive qu'il a accordée à un journal juif, après que des sénateurs américains ont entendu de sa part qu'il serait prêt à rejoindre les accords d'Abraham, ces développements en Syrie offrent des opportunités à Israël, tout comme la nature du régime syrien, la composition du gouvernement et l'histoire de ses dirigeants lui présentent des risques.