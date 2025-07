Des progrès, mais pas encore de percée

Articles recommandés -

C’est une véritable course contre la montre qui se joue ce mercredi 9 juillet entre Washington et Doha. Une course diplomatique destinée à instaurer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas — le troisième depuis le début de la guerre du 7 octobre 2023.

Deux rencontres importantes ont eu lieu en soirée entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Malgré leur portée, elles n’ont pas permis d’officialiser un accord de cessez-le-feu tant attendu par de nombreux Israéliens, particulièrement après les obsèques de cinq combattants du bataillon orthodoxe de Netzah Yehouda tombés à Gaza. Le Premier ministre israélien espérait pouvoir annoncer une avancée décisive à l’issue de ses deux entretiens consécutifs à la Maison Blanche, mais le Hamas ne lui en a pas donné l’opportunité.

Il reste néanmoins crucial de faire le point sur les derniers développements.

Des avancées tangibles, un dernier obstacle

L'émissaire américain Steve Witkoff a confirmé ce mercredi (9 juillet) que des progrès significatifs avaient été réalisés :

« Quatre dossiers étaient en litige, il n’en reste plus qu’un », a-t-il précisé.

Son arrivée à Doha, prévue pour jeudi matin, pourrait permettre de finaliser l’accord. Déjà en janvier dernier, l’intervention de l’émissaire américain avait débloqué les négociations, menant à la conclusion du deuxième accord sur la libération d’otages.

Le principal point de blocage reste cependant l’avenir de l’axe de Morag, qui sépare le sud de la bande de Gaza de son centre et de son nord. De facto, cet axe est devenu la nouvelle frontière sud de l’enclave. Combiné à l’axe Philadelphie, qui longe la frontière avec l’Égypte, il délimite une zone extraterritoriale qu’Israël souhaite transformer en "cité humanitaire", destinée à accueillir environ 600 000 Gazaouis avec, entre autres, une distribution quotidienne de repas chauds.

Pour Israël, un retrait de Tsahal de l’axe de Morag est exclu : cela compromettrait le projet humanitaire et risquerait de permettre au Hamas de rétablir progressivement sa présence à proximité de la frontière égyptienne. Perdre le contrôle de Morag reviendrait, pour le Hamas, à perdre un de ses atouts stratégiques majeurs.

Deux concessions israéliennes déjà actées

Sur d’autres points, Israël a déjà cédé sur deux éléments essentiels :

1. L’aide humanitaire : elle sera désormais distribuée par les agences onusiennes, et non plus via des ONG américaines. Une décision qui permet au Hamas de continuer à détourner une partie des ressources à son profit.

2. La fin de la guerre : sous la pression intense du président Trump, qui souhaite mettre fin au conflit, Benjamin Netanyahou a accepté, à contrecœur, qu’un cessez-le-feu provisoire de deux mois puisse être prolongé jusqu’à devenir un arrêt permanent des combats, comme l’exigeait le Hamas. Cette concession pourrait bien provoquer une opposition des ministres de la droite radicale, Smotrich et Ben Gvir, qui pourraient voter contre l’accord. Au sein du gouvernement, leur opposition n'empechera pas de valider l'accord. Mais à la Knesset, sans les voix des députés de Force Juive et du Sionisme religieux, l’accord ne pourrait être validé. Une situation embarrassante pour Netanyahou, qui ne souhaite pas dépendre du "filet de sauvetage" parlementaire que l’opposition (Lapid et Gantz) sera ravie de lui offrir.

Un dernier point explosif : la libération des détenus palestiniens

Un obstacle majeur subsiste — et il reste pour l’instant peu évoqué publiquement : la question des détenus palestiniens à libérer en échange du cessez-le-feu.

Lors des deux précédents accords, le Hamas avait accepté une clé d’échange d’un otage israélien contre 30 à 50 prisonniers palestiniens, souvent impliqués dans des actes de terrorisme sanglants. Désormais, le mouvement islamiste souhaite capitaliser sur cette négociation pour renforcer son prestige auprès de la population palestinienne. Il prépare donc une liste de prisonniers de haut profil, que Tel-Aviv juge "intouchables".

Selon des sources israéliennes, le Hamas conditionnerait la communication d'une liste d’otages vivants à l’acceptation d’une contrepartie : la libération de prisonniers emblématiques tels que :

* Marouane Barghouti, condamné à cinq peines de réclusion à perpétuité,

* Ahmed Saadat, chef du FPLP et commanditaire de l’assassinat du ministre Rehavam Zeevi,

* Hassan Salamé et Abdallah Barghouti, membres influents de la branche armée du Hamas.

Ces détenus figuraient déjà sur la liste noire des prisonniers qu’Israël avait refusé de libérer lors de l’accord de 2011 sur Guilad Shalit.

Pour Israël, accéder à une telle demande représenterait non seulement un risque sécuritaire majeur, mais aussi une victoire politique et symbolique pour le Hamas, qui pourrait restaurer son image dans la rue palestinienne. Mais au-delà cela viendrait compromettre une grande partie des acquis militaires obtenus par Tsahal ces 21 derniers mois sur le terrain à Gaza.