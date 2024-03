Et-un-et-deux-et-trois-zéro ! La fin du mythe de la France unie

Impossible de ne pas y penser. Impossible d’oublier. L’hymne d’une conquête mondiale couronnée du succès ultime : la coupe du monde de foot. À domicile. On a tous chanté cette chanson à tue-tête. On a tous chaviré. Et ceux qui sont nés après, ceux qui n’ont pas vécu ce moment historique, en ont hérité ipso facto. Un événement contemporain et fondateur rayonne sur des générations, forcément.

Zidane, Deschamps, Barthez et toute la clique. Leurs gueules de héros immortels projetées sur l’Arc de Triomphe, un soir de juillet 1998. Et-un-et-deux-et-trois-zéro !

La foule en liesse. Des vagues de jeunes et de vieux, de bourgeois et de mecs de banlieue, des hommes, des femmes et des enfants, tous sur les Champs Elysées. Pareil partout ailleurs, de Lille à Marseille, dans toutes les villes, dans les villages, dans les campagnes : la Fête. Avec un grand F !

Et ce slogan en forme de récupération publicitaire et politique, mais sur le moment on s’en fout : la France Black-Blanc-Beur. La France de toutes les couleurs ! On avait envie d’y croire. Une parenthèse enchantée. Un shoot d’optimisme national.

En redécouvrant hier au fin fond d’une playlist cette version de I Will Survive, je me dis qu’elle colle bien au monde tel qu’il est devenu. Ce monde qui a bien changé. Et pas qu’en bien.

Une version rock alternatif, un peu rêche, un peu déglingue, un goût métallique qui gratte l’oreille. Un son moins rond, moins sucré, moins immédiatement séduisant que la version originale de Gloria Gaynor. L’enregistrement date de 1996 et sonne pourtant très actuel, très de maintenant. Comme s’il avait à dire quelque chose du monde d’aujourd’hui.

Cette ligne de basse massive, ces paroles scandées d’une voix monotone, désabusée, la ligne mélodique aplatie, comme légèrement décalée, et ces cuivres un peu criards, et cette guitare tranchante comme le fil d’un couteau de boucher… le tout dans un rythme effréné. L’atmosphère est plus dure, presque cynique. On n’est pas là pour danser. On est là pour régler ses comptes. C’est une tristesse sourde, une colère froide, qui semblent régner ici.

Il y a un quart de siècle, on a ri, on a chanté et partagé des bouteilles avec des inconnus dans la rue. Cette semaine, dans les mêmes rues ou presque, les mêmes bouteilles ont été balancées à la gueule de femmes venues défiler à une manifestation féministe. Mais attention, pas n’importe quelles femmes, hein ? Des « sales p*** de juives ». La France de toutes les couleurs, d’accord, mais pas le bleu ciel. Et pas n’importe quel bleu ciel non plus, hein ? Pas celui de l’Argentine, de la Somalie ou des Tuvalu, non, non… le bleu ciel d’un drapeau honni, qu’on apprécie de brûler dans les rues de très nombreux pays du Sud global. Vous voyez, ou je vous fais un dessin ? C’est dingue : l’Iran, le Pakistan, l’Indonésie ou la Syrie sont désormais les nouveaux guides, les nouveaux amis de tous ces gentils progressistes devenus intégristes à l’insu de leur plein gré. Ça commence par un "oui mais" qui légitime d’arracher les affiches représentant les otages, ça se poursuit par des "Sionistes, Terroristes", puis ça abuse de mots graves, à la définition précise et essentielle détournée, ces mots utilisés comme des valises en carton: "apartheid", "nettoyage ethnique", "génocide", pour charrier toute l’ignorance, toute la bêtise et toute la haine possibles.

Je ne sais pas où tout ça va aller, ni comment ça va finir. L’antisémitisme - oups, pardon, l’antisionisme - est de nouveau une opinion qui s’exprime fièrement, par des racoleurs au torse bombé et barré d’une écharpe tricolore qui devrait obliger exactement au contraire.

C’est le nouveau truc à la mode, délicieusement subversif, la provoc romantique de l’étudiant en sciences politiques, la limite qu’on transgresse en bande organisée. En réalité, des hordes d’abrutis manipulés jusqu’à la moelle. Les frères musulmans ne sont jamais très loin avec leur visée panislamiste. Eh, ho !

A quand le sursaut ? A quand la masse des gens normaux, intelligents et mesurés, restés silencieux ces 5 derniers mois, pour dire stop ? A quand la possibilité rendue de dire son effroi pour la souffrance des uns et la souffrance des autres, sans être sommés de choisir un camp ? A quand la fin de cette chute vertigineuse d’empathie, cette faillite systémique d’humanité ?

Le temps passe et le temps presse. Les juifs restent protégés par les institutions, mais jusqu’à quand ? En attendant, le sentiment qui domine, c’est celui d’une grande solitude, d’une énième trahison, d’une inversion inattendue et improbable des positions : les juifs comme paragons de l’ultra-domination blanche et patriarcale. Si c’était une blague, elle serait pas drôle. En attendant, donc, on s’accroche à ce qui nous fait tenir : familles, amis proches et triés sur le volet, représentants et structures de la communauté, quelques figures médiatiques et journalistiques exceptionnelles, quelques médias qui émergent. Voilà où nous en sommes, en France, en 2024.

C’est ouf, mais bon : Nous vivrons ! Et, sauf à ce qu’elle se mette à bégayer, nous serons du bon côté de l’Histoire. Comme d’hab.