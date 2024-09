Analyse | Face au Hamas, "don't be right, be smart"

« Les otages souffrent mais ne meurent pas », avait lancé Netanyahou il y a quelques mois, à huis clos, pour justifier son refus de céder sur deux points clés de l'accord avec le Hamas. Cette phrase, cynique à souhait, avait bouleversé les familles. Mais le Premier ministre tenait son raisonnement, répété maintes fois depuis le début de la guerre : obtenir à la fois le retour des otages (il admettait officieusement désormais prendre son temps) et une victoire totale sur le Hamas.

La mort de six otages, il y a deux semaines, 24h avant l’arrivée de Tsahal dans le tunnel dans lequel ils étaient gardés, a dans un premier temps mise KO cette rhétorique et ravivé les espoirs d’une fin rapide de la guerre. Rachel Goldberg, le jour de l'enterrement de son fils, a émis le souhait que cet atroce drame signe le salut des 101 otages restants. Le père d'Ori Danino, lui aussi, a confié dans une interview que pour la première fois, le Premier ministre, à qui il avait parlé après l’annonce de la mort de son fils, avait semblé secoué. Prêt à lâcher… Désormais, en plus de souffrir, les otages mouraient. Autre point clé : la pression militaire, maintes fois louée, échouait elle aussi.

Et pourtant, plutôt que de précipiter un accord, la fin tragique d'Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat et Almog Sarusi a eu l'effet inverse. Voilà le Premier ministre sauvé des eaux. En cédant sur des pourparlers qu’il n’avait au fond jamais voulus, il faisait le jeu de Sinwar. Puisque les otages étaient tués à bout portant, pour faire pression sur les Israéliens et leur grand cœur, Netanyahou devait refuser de tomber dans le plus grand des pièges… Il y a quelque mois les otages ne mouraient pas ? Pourquoi capituler. Ils meurent ? C'est la plus mauvaise raison de baisser la tête. On ne signe pas avec le diable en personne. Sinwar lui-même, qui dit-on connaît bien la société israélienne, si solidaire et humaine, ne doit pas en croire ses yeux.

Israël abandonne bel et bien ses otages sur l’autel d’une victoire totale. Mais en tentant de battre le mal sur son propre terrain, le seul possible nous dit-on, Israël est en train de perdre son essence à elle... Celle du bien. En ne se fixant plus que sur les chefs maléfiques du Hamas, sur le décryptage de leur stratégie pour surtout ne pas s'y plier, Israël oublie les siens.