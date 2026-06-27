Génocide arménien : pourquoi Jérusalem brise un tabou diplomatique

Pendant des décennies, Israël a soigneusement évité de reconnaître officiellement le génocide arménien. Non par doute historique, mais pour préserver ses relations stratégiques avec la Turquie, membre de l'OTAN, ainsi qu'avec l'Azerbaïdjan, partenaire énergétique et militaire majeur face à l'Iran. L'initiative du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar marque donc une rupture diplomatique significative.

Cette évolution s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des déclarations de Benjamin Netanyahou, qui avait reconnu pour la première fois à titre personnel le génocide arménien lors d'une interview accordée en août 2025 au podcasteur Patrick Bet-David. Cette reconnaissance n'avait toutefois aucune portée officielle et ne constituait pas une position de l'État d'Israël. L'initiative portée aujourd'hui par Gideon Sa'ar vise, elle, à transformer cette prise de position individuelle en reconnaissance officielle de l'État hébreu.

Le calendrier est loin d'être anodin. Depuis le 7 octobre 2023, les relations entre Jérusalem et Ankara se sont profondément dégradées. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan multiplie les accusations de « génocide » contre Israël à propos de Gaza, tandis que les deux pays s'opposent désormais ouvertement sur plusieurs dossiers régionaux, notamment en Syrie, où leurs intérêts stratégiques divergent. Dans ce contexte, le coût diplomatique d'une reconnaissance apparaît bien moins élevé qu'auparavant.

Cette initiative constitue également un message politique adressé à Ankara. En reconnaissant officiellement le génocide arménien, Israël touche l'un des sujets les plus sensibles pour la diplomatie turque. Il s'agit d'un levier de pression autant que d'un geste symbolique, dans un contexte où les relations bilatérales sont déjà proches du point de rupture.

À l'intérieur d'Israël, Gideon Sa'ar avance un argument moral. Il affirme que reconnaître le génocide arménien est un « devoir moral et historique » et appelle à condamner toute tentative de négation ou de minimisation des massacres de 1915. Cette position rejoint celle défendue depuis des années par plusieurs responsables israéliens, sans jamais avoir été traduite en politique officielle.

Les conséquences pourraient toutefois dépasser le seul cadre mémoriel. Une reconnaissance officielle provoquerait probablement une nouvelle crise avec la Turquie, qui rejette catégoriquement le terme de « génocide ». Elle pourrait aussi compliquer les relations avec l'Azerbaïdjan, allié stratégique d'Israël dans le Caucase et fournisseur essentiel dans le domaine énergétique et militaire.

En définitive, plus qu'un débat mémoriel, la reconnaissance du génocide arménien est devenue un instrument de politique étrangère. En rompant avec des décennies de prudence diplomatique, Israël montre que ses priorités stratégiques ont profondément changé : la rivalité avec la Turquie pèse désormais davantage que les équilibres qui avaient longtemps dicté sa position sur ce dossier.