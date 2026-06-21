Iran-États-Unis : les négociations de la dernière chance?

Elles devaient initialement débuter vendredi. Elles s'ouvrent finalement ce dimanche au sommet du Bürgenstock, en Suisse, dans une atmosphère de crise permanente. Après quatre mois de guerre régionale, de frappes israélo-américaines sur des installations iraniennes, de fermetures successives du détroit d'Ormuz et d'une flambée des combats entre Israël et le Hezbollah, Washington et Téhéran tentent de sauver un accord déjà fragilisé avant même son entrée en vigueur.

Autour de la table, le vice-président américain JD Vance, l'émissaire Steve Witkoff, Jared Kushner, ainsi que des représentants iraniens conduits par Abbas Araghchi. Des médiateurs pakistanais et qataris participent également aux discussions. L'objectif n'est plus de négocier un nouveau texte, mais de définir les modalités d'application du mémorandum d'entente signé mercredi dernier entre les États-Unis et l'Iran.

Les sujets de friction sont nombreux. Washington souhaite obtenir le retour rapide des inspecteurs internationaux sur les sites nucléaires iraniens, ainsi qu'un calendrier précis concernant les stocks d'uranium enrichi. Téhéran exige, de son côté, que les États-Unis garantissent le respect du cessez-le-feu au Liban et contraignent Israël à suspendre ses opérations contre le Hezbollah.

Le détroit d'Ormuz demeure l'autre point de tension majeur. L'Iran a annoncé à deux reprises sa fermeture, accusant Israël de violer les engagements pris dans le cadre de l'accord. Washington affirme cependant ne constater aucun mouvement militaire iranien susceptible de confirmer un véritable blocus maritime.

Une session d'urgence consacrée au dossier israélo-libanais a d'ailleurs été ajoutée à l'ordre du jour, signe que la guerre entre Israël et le Hezbollah est devenue l'élément déterminant de ces négociations.

Pour Donald Trump, qui présente cet accord comme la clé d'une stabilisation régionale et d'un retour durable de la circulation pétrolière dans le Golfe, l'échec n'est guère envisageable. Mais en l'absence d'Israël autour de la table et alors que les combats peuvent reprendre à tout moment au Liban, Bürgenstock pourrait aussi devenir le théâtre d'un nouvel échec diplomatique.