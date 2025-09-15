Analyse | L'Université islamique de Gaza, base arrière du Hamas, par Matthias Inbar

Articles recommandés -

"Les sources d'incitation à la haine et de terrorisme sont éliminées. L'Université islamique de Gaza s'élève désormais dans les cieux" C'est en ces termes que le ministre israélien de la Défense Israel Katz a justifié la frappe de dimanche contre l'un des bâtiments de l'université islamique de Gaza. Selon le communiqué officiel, des terroristes du Hamas avaient installé des moyens de collecte de renseignements ainsi que des postes d'observation pour surveiller l'emplacement des troupes de l'armée israélienne dans la zone. Tout cela afin d'organiser des attaques terroristes contre l'État d'Israël et les troupes de l'armée israélienne.

Interrogé par i24NEWS, le général de brigade de réserve E., très impliqué dans la planification des opérations militaires depuis les attaques du 7 octobre au commandement sud, les renseignements militaires sont catégoriques : « le Hamas s'est servi des bâtiments de l'université pour mettre en place des laboratoires chimiques destinés à la confection d'engins explosifs et de bombes, des centres de production de composants de drones de surveillance et d'attaque, ainsi que des dispositifs technologiques de renseignements militaires contre Tsahal ».

Toutes les preuves accumulées au fil des ans contre le détournement de cette université à des fins terroristes abondent dans le même sens. Selon un rapport publié déjà en 2020 par le «Meir Amit Intelligence and Terrorism information center», et republié par l'ONG NGO Monitor, plusieurs hauts responsables du Hamas «ont occupé des postes d'enseignement ou d'administration à l'IUG (Université islamique de Gaza), ses étudiants ont été recrutés dans l'aile militaire du Hamas, et ses installations ont été exploitées pour le développement et le stockage d'armes". Un rapport du think tank américain FDD publié en juin dernier affirme même «que des terroristes du Hamas s'étaient rassemblés dans un bâtiment de l'Université islamique de Gaza pour lancer des missiles antichars sur les troupes israéliennes.»

Un rapport du Département d'Etat américain daté de 2022 mentionne de son côté que « des Palestiniens de Gaza ont signalé une interférence continue du Hamas dans les écoles publiques, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou universitaire. Le Hamas serait intervenu dans les méthodes d'enseignement ou les programmes scolaires qu'il jugeait contraires à l'identité islamique, à la religion de l'islam ou aux 'traditions' telles que définies par le Hamas.»

Le Centre islamique de Gaza ou le Complexe islamique-Gaza - également connu sous le nom d'al-Mujama al-Islami ) est l'une des plus anciennes et des plus importantes organisations caritatives du Hamas. À la fin des années 1970 et début des années 1980, Al mujama, à l'origine de la fondation de l'Université islamique, a favorisé une prise de contrôle de l'établissement par les Frères musulmans, ce qui a permis au Hamas d'étendre son influence sur le territoire. En 1993, Muin Shabib, un cadre du Hamas qui s'exprimait lors d'une réunion de l'organisation terroriste à Philadelphie, a lui-même lié l'Université al-Mujama au Hamas et l'a décrite, avec d'autres, comme « nos organisations ». Selon le site de la «Osen Attorney laws», John Pistole, ex-directeur adjoint du FBI, a témoigné devant le Congrès en 2003 que les contributions faites aux organisations de façade du Hamas soutenaient directement "l'aile militaire de l'organisation terroriste". Il a également ajouté que d'autres fonds alimentaient indirectement les attaques de l'organisation terroriste. "Toute contribution au Hamas, à quelque fin que ce soit, libère d'autres fonds pour sa violence planifiée", avait-il martelé. En raison de ses liens avec le Hamas, al-Mujama a été déclaré « organisation illégale » en 2002 par le gouvernement israélien, et ses comptes ont été gelés par l'Autorité palestinienne en 2003.