La Cour suprême renvoie la balle dans l’affaire Zini

Le président de la Cour suprême, le juge Itzhak Amit, n’a pas la carrure d’un rugbyman. Loin de là. Cela ne l’a pourtant pas empêché de botter en touche mardi soir dans le dossier de la nomination du général David Zini au poste de chef du Shin Bet.

Après une matinée mouvementée, au cours de laquelle la salle d’audience de la Cour a davantage ressemblé à l’hémicycle de la Knesset qu’à un tribunal de grande instance, le juge Amit a décidé de ne pas statuer : il a enjoint au Premier ministre et à la conseillère juridique du gouvernement de trouver, au plus vite, un compromis sur cette nomination.

Pourquoi ne pas avoir tranché ? Parce que le juge Amit, ultralibéral dans son interprétation de la loi, a compris au cours de l’audience qu’il était minoritaire et totalement isolé dans son opposition à la nomination du général Zini, en raison d’un conflit d’intérêts lié à l’affaire du Qatargate.

Les deux autres juges, plus conservateurs — Alex Stein et Yael Kanfé-Steinitz — n’ont pas caché leur surprise : ils n’ont pas compris pourquoi la conseillère juridique, Gali Baharav-Miara, avait adopté une position aussi hostile à cette nomination, alors qu’il existait une solution simple et limpide pour contourner le conflit d’intérêts : nommer Zini à la tête du Shin Bet, tout en confiant à son adjoint le traitement du dossier Qatargate.

De facto, deux des trois juges ont invité la conseillère juridique à revoir sa position.

Ce développement est encourageant : il montre qu’il existe, au sein de la Cour suprême, des juges qui statuent uniquement en fonction de la loi, sans se laisser guider par des considérations politiques. Il prouve également que la Cour suprême n’est plus le bastion d’une pensée unique, autrefois incarnée par le grand prêtre de l’activisme juridique libéral, le professeur Aharon Barak. Enfin, cela confirme que la conseillère juridique du gouvernement aurait pu, dès le départ, éviter cette crise, qui prive le pays d’un chef du Shin Bet en pleine guerre. Mercredi matin, on apprenait que le gouvernement envisageait de convoquer la conseillère juridique pour une audience spéciale en vue de son éventuel limogeage. Cette information, survenant au lendemain du débat à la Cour suprême, n’est pas anodine. Il pourrait s’agir d’un levier de pression exercé par le gouvernement sur sa conseillère, afin qu’elle assouplisse sa position, accepte le compromis proposé par les juges conservateurs et valide la nomination de David Zini. Nous serons fixés dans le courant de la semaine prochaine, mais on peut d’ores et déjà parier que le général Zini sera probablement le prochain chef du Shin Bet.