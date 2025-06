Articles recommandés -

En temps de guerre, la guerre de la diplomatie n'a aucun sens. Immédiatement après les frappes américaines contre le site nucléaire de Fordo, la France, le Qatar et Oman ont insisté pour une solution diplomatique et technique. Une pression diplomatique d'autant plus forte après la riposte plus que coordonnée, certains diront même télécommandée des Iraniens contre des intérêts américains au Qatar. La condamnation du Qatar à l'encontre de l'attaque iranienne sonne d'autant plus faux que les Qataris avaient été prévenus à l'avance et que ces derniers en avaient immédiatement informé les États-Unis.

Et cette guerre de la diplomatie aura finalement eu gain de cause avec l'annonce du Président américain Donald Trump sur ses réseaux "Israël et l'Iran m'ont contacté et ont presque dit de manière simultanée, "paix". Quelques heures plus tard, l'Iran lançait 5 salves de missiles balistiques sur Israël pendant près d'une heure et demie entraînant la mort de 4 civils. De quelle paix parle Donald Trump ? Une nouvelle fourberie des Iraniens qui se sont empressés de publier des messages en arabe sur la toile "nous serons les derniers à tirer".

Mais qu'en est-il réellement ?

Si un "cessez-le-feu" se concrétise, il ne résultera pas d'un véritable accord : il sera le fruit de la pression militaire israélienne et de la crainte de représailles prolongées de la République islamique. Le fameux "temps iranien". Evoqué lundi soir par un commandant des gardiens de la révolution selon lequel l'Iran était prête pour deux ans de guerre. Et pourtant. Le régime iranien n'est ni prêt à une guerre totale ni capable de négocier formellement, car il manque de légitimité, tant sur le plan national qu'international. Bien qu'il soit justement "sauvé" par cette guerre de la diplomatie de certains pays européens qui refusent de parler de changement de régime.

Pendant ce temps, Israël opère en position de force. Ses frappes ont affaibli un régime déjà confronté à un effondrement économique, et à une colère populaire. S'agira-t-il d'un véritable cessez-le-feu ? Peu probable. Même si le président américain demande aux parties de respecter le cessez-le-feu. Selon toute vraisemblance, Il s'agit d'une pause tactique, et non d'une paix stratégique.

Le régime n'a pas changé et ses ambitions nucléaires sont loin d'être éteintes. Le guide suprême Khamenei a lui-même dit que l'Iran n'abdiquerait pas. Si les résultats opérationnels sur le terrain en Iran contre le programme balistique et nucléaire iranien ne se traduisent pas par un affaiblissement du régime, cela ne fera, comme depuis des années, que repousser le problème.