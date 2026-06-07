Le conflit américano-iranien entre dans son 100e jour : la guerre suspendue, l'accord introuvable

Cent jours après le déclenchement des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, le 28 février 2026, le conflit est entré dans une phase paradoxale : la guerre n’est plus totale, mais un accord demeure hors de portée.

Sur le plan militaire, Washington peut revendiquer des succès indéniables. Une grande partie des infrastructures militaires iraniennes a été frappée, plusieurs hauts responsables du régime ont été éliminés et les capacités offensives de Téhéran ont été sérieusement affaiblies. Pourtant, l’objectif politique demeure inachevé. L’Iran conserve une partie de son arsenal, poursuit la reconstruction de ses sites stratégiques et refuse toujours de céder sur les questions nucléaires et balistiques.

À Téhéran, le régime a survécu au choc initial. Certes, l’économie est exsangue : inflation galopante, infrastructures endommagées, monnaie sous pression et pertes estimées à plusieurs centaines de milliards de dollars. Mais le pouvoir n’a pas vacillé. Au contraire, la direction iranienne tente de transformer sa résilience en victoire politique face aux États-Unis.

Le véritable cœur du conflit se situe désormais ailleurs : dans le détroit d’Ormuz. Cette artère énergétique mondiale est devenue l’enjeu central du bras de fer entre Washington et Téhéran. Les négociations portent autant sur la liberté de navigation que sur les sanctions, les avoirs iraniens gelés et l’avenir du programme nucléaire.

La trêve conclue le 8 avril, sous médiation pakistanaise, a permis d’éviter une escalade régionale majeure, mais elle est régulièrement violée. Les incidents se multiplient : drones abattus, frappes contre des installations radar, tirs de missiles vers les alliés arabes de Washington et tensions persistantes au Liban.

Cent jours après le début des hostilités, aucune des deux puissances ne peut véritablement se proclamer victorieuse. Les États-Unis ont remporté plusieurs batailles sans obtenir la capitulation stratégique de l’Iran. L’Iran, lui, a survécu sans réussir à briser l’étau économique et militaire qui l’entoure. La guerre s’est transformée en épreuve d’endurance diplomatique. Et, à ce stade, le plus grand vainqueur demeure l’incertitude.