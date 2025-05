Le dilemme de Netanyahou : comment aller aux élections tout en restant au pouvoir ?

La loi sur la conscription menace à nouveau l'existence de la coalition israélienne. La coalition actuelle, la plus à droite et la plus religieuse depuis la création de l'État, pensait pouvoir surmonter l'obstacle qu'aucun gouvernement n'avait franchi avant elle.

Le désir de rester au pouvoir a conduit la coalition à reporter les échéances, à accorder des avantages économiques aux partis ultra-orthodoxes - mais toute bonne chose a une fin ; et l'objectif fixé par les politiciens, et surtout par les rabbins ultra-orthodoxes, est la fête de Chavouot.

Plus tôt dans la semaine, les ultra-orthodoxes ont commencé à exprimer leur crainte que le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'ait pas l'intention de leur apporter une loi de conscription selon leurs exigences - à mesure qu'approche la date des élections originale. Selon eux, le Premier ministre préférerait aller aux élections sans loi de conscription, pour montrer qu'il n'a pas cautionné l'exemption des étudiants de yeshiva au moment le plus difficile pour l'État d'Israël.

Netanyahou fait maintenant face à un dilemme : destituer le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein, qui souhaite faire adopter une loi qui conduirait à une conscription réelle et au partage du fardeau, préservant ainsi les ultra-orthodoxes dans la coalition et survivant encore quelques mois de gouvernement, ou provoquer l'explosion et aller aux élections en disant à ses électeurs dont beaucoup ont servi et servent encore dans les réserves - "je ne me suis pas soumis aux ultra-orthodoxes".

Le point d'ébullition sur cette question est survenu suite à l'annonce de la procureure générale, Gali Baharav-Miara, d'émettre des ordres de conscription pour tous les ultra-orthodoxes exemptés lors de la prochaine année de conscription qui commencera en août. Le système d'application de la loi, la Cour suprême d'un côté - qui a ordonné qu'en l'absence d'une loi régulant la conscription des étudiants de yeshiva, tous sont tenus au service militaire, et de l'autre côté la procureure générale, qui appelle à émettre dès le mois prochain des ordres pour tous, mettent les ultra-orthodoxes en détresse.

Flash90

"Quelles réalisations avons-nous apportées aux électeurs ?" se demandent les factions ultra-orthodoxes. La réponse qu'ils donnent : "Rien". Chacun des partis veut entrer dans la période électorale avec le meilleur atout possible et par conséquent, tous calculent leur parcours vers la dissolution de la coalition. Netanyahou a déjà commencé sa campagne. La mise à jour quotidienne avec son porte-parole politique Topaz Luk sur les réseaux sociaux symbolise le point de départ d'une grande campagne. Car lui aussi comprend qu'Israël se rapproche très près de la période électorale.

Ce ne sont pas seulement les ultra-orthodoxes et la loi de conscription, mais aussi la question de la guerre et d'un accord pour la libération des otages qui pourraient faire éclater la coalition. "Je ne donnerai pas mon accord à un accord" a écrit le ministre des Finances Bezalel Smotrich, après avoir entendu le nouveau plan que les Américains poussent à faire avancer. Ce même Smotrich qui est resté au gouvernement et s'en est vanté, alors que son rival politique le ministre Itamar Ben Gvir l'avait quitté lors de l'accord précédent.

À mesure que nous nous rapprochons des élections, les questions idéologiques s'intensifieront et Smotrich et ses collègues devront trancher : être ou ne pas être. Sur la réponse à cela, les instituts de sondage travaillent déjà avec des groupes de discussion - pour comprendre ce que veut la base.