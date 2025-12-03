ANALYSE | Quand les États-Unis dictent le tempo : la nouvelle ligne israélienne à Gaza et au Liban

Lundi soir, e président américain Donald Trump s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Dans un communiqué succinct, le bureau du Premier ministre a indiqué que les deux dirigeants avaient « souligné l’importance de désarmer le Hamas et de démilitariser la bande de Gaza », et évoqué « l’élargissement des accords de paix ».

Mais les décisions prises par Israël dans les 48 heures suivant l’appel laissent entrevoir une réalité plus nette : Trump a exercé une pression significative sur Netanyahou, qui semble désormais ajuster sa politique vis-à-vis de Gaza, du Liban et de la Syrie.

Depuis la conversation téléphonique, Israël n’a mené aucune frappe aérienne au Liban, alors que deux attaques quotidiennes en moyenne ont été enregistrées sur la dernière année. L’arrêt des frappes coïncide certes avec la visite très médiatisée du pape Léon XIV à Beyrouth, mais demeure notable.

Mardi, lors d’une rencontre avec des réservistes blessés en Syrie, le Premier ministre a également adopté un ton inhabituellement conciliant concernant Damas. « Dans un bon esprit et avec compréhension, il est aussi possible de parvenir à un accord avec les Syriens. Mais nous resterons fidèles à nos principes », a-t-il déclaré.

Ce mercredi matin, soit 36 heures après l’appel de Trump, nouveau développement majeur : le bureau du Premier ministre a annoncé qu’Israël enverrait un représentant du Conseil de sécurité nationale pour engager des discussions économiques avec le gouvernement libanais. Une évolution saisissante, quand on se souvient que Netanyahou avait dénoncé en 2020 l’accord de démarcation maritime avec le Liban comme un « accord de capitulation » face au Hezbollah.

Enfin, dans le même temps, l’armée israélienne a indiqué que le point de passage de Rafah rouvrirait partiellement « exclusivement pour la sortie des résidents de Gaza vers l’Égypte ». Jusqu’ici, Israël refusait toute réouverture tant que le Hamas ne restituait pas l’ensemble des corps des otages, faisant du passage l’un des rares leviers de pression restants sur l’organisation islamiste. Autre changement notable : des responsables de l’Autorité palestinienne travailleront aux côtés des équipes européennes présentes à Rafah, en contradiction avec les engagements répétés de Netanyahou de ne pas laisser l’Autorité revenir dans la bande de Gaza.

En l’espace d’un jour et demi, Israël a donc relâché son principal moyen de pression sur le Hamas, rouvert la porte à une présence palestinienne officielle à Gaza, accepté d’amorcer des échanges économiques avec un pays considéré comme ennemi, et suspendu ses frappes au Liban et en Syrie.

En résumé, la pression américaine se fait sentir — et Netanyahou ajuste son cap.