"Séjourné influencé par le Crif" : quand LFI passe de la glisse au dérapage

A force de surfer sur un supposé irréprochable "anti-israélisme" qui n'aurait rien à voir avec "l'antisémitisme", LFI a fini par déraper. Et pas qu'un peu. Portée, sûrement, par le vent de passion de ses followers et de ses compagnons de route, la candidate LFI Rima Hassan a oublié de se conformer à la ligne éditoriale de son parti qui peut se résumer comme tel : "Netanyahou, criminel de guerre", "Gaza, génocide". Rien à voir avec les Juifs affirment les Mélenchon, Caron, Panot et autre Guiraud. Sauf que. De Netanyahou le boucher au lobby juif ultra puissant, il n'y a avait qu'un pas inconscient que Rima Hassan a franchi en sautillant.

https://twitter.com/i/web/status/1793280774965272698

La candidate LFI a ainsi laissé entendre sur X que la déclaration du ministre des Affaires étrangères Séjourné selon laquelle on "ne pouvait faire d'équivalence entre le Hamas et Israël", lui était dictée... par le Crif, le fameux Conseil représentatif des institutions juives de France. Comme si une telle affirmation, de bon sens, ne pouvait venir que d'un lobby juif super puissant. Vieux refrain qui en dit long sur l'inconscient qui la guide et sur ces réseaux sociaux qui la grisent. Si les membres de LFI s'agacent de se voir accusés d'antisémitisme dans ce qui n'est somme toute, disent-ils, qu'une critique de la politique israélienne, les voilà pris au piège de leur mauvaise foi.

En milieu d’après-midi, jeudi 23 mai, le ministre des Affaires étrangères a lui même réagi à cette accusation sur son compte X : "Relents nauséabonds : je n’ai besoin de personne pour condamner les massacres antisémites du 7 octobre, et les crimes du Hamas". Juste d'un peu d'humanité.