Tribunes de guerre, par Raphaël Jerusalmy

Articles recommandés -

"Tribunes de guerre : 2023-2025" est un recueil de mes analyses publiées sur le site d’i24NEWS depuis la tragédie du 07 octobre 2023. Les événements auxquels ces tribunes se rapportent ont semé bien du désarroi et de la confusion dans les esprits et dans les cœurs. Pour tenter d’y remédier, il est indispensable de mettre de l’ordre dans le désordre et de dissiper l’écran de fumée de la désinformation.

Avant toute chose, ces tribunes ont pour but d’offrir une vision de l’actualité qui rassérène et fortifie, une pause tactique, un temps de réflexion, qui permettent de souffler, de se reprendre, de ne pas se laisser charrier par le torrent tumultueux de l’histoire. Si leurs lecteurs se comptent par dizaines de milliers, c’est qu’elles répondent à leurs angoisses, leurs incertitudes, mais pas seulement. Elles les arment contre l’incompréhension, le mensonge et la haine, en leur fournissant des munitions. Les attaques incessantes contre Israël et les vagues successives d’antisémitisme sont motivées par une détestation et une jalousie qui se basent sur des accusations mensongères et des propos injurieux. Mes tribunes sont une modeste contribution à l’arsenal d’auto-défense dont disposent aujourd’hui le peuple juif et ses amis. Elles répandent un éclairage à la fois combatif et positivant destiné à sublimer tout cet obscurantisme. Loin d’être dépassionnées, elles prennent le taureau par les cornes.

J’y utilise les outils de l’écrivain, pour la clarté, ceux de l’officier de Tsahal, pour le ton direct et sans détours, joints à une certaine perspicacité acquise au sein du renseignement militaire israélien. Je collecte les informations que je divulgue auprès de sources fiables. J’en déduis les conséquences et les mesures à prendre en me servant de mon expérience du terrain et de ma connaissance des acteurs et des enjeux. Le 27 septembre 2023, soit quelques jours avant la catastrophe, j’écrivais ceci : "Pour éviter un bain de sang…, il serait préférable d’éliminer les dirigeants des factions qui font obstacle à la paix. Et de le faire à Gaza d’abord."

Malgré la gravité des circonstances que nous traversons, je mets un point d’honneur à glisser de l’ironie, des piques d’humour et de moquerie, comme dans les articles "Merci, les Houtis", "Ceci n’est pas un ruban jaune" ou "Antisémites, souriez. Vous êtes filmés !". Contrairement à l’avis général, je ne considère pas que nous ayons perdu la guerre des images et de la communication. Dans une tribune du 16 février 2025, je note que : "C’est parce que l’imagerie antisémite puise dans les registres de la haine et de la mort qu’elle est vouée à succomber." Alors que nous préserverons la seule image qui compte vraiment : celle de notre identité. Et par suite, de notre dignité.

Des commentaires rédigés par Mohamed Sifaoui viennent enrichir mes textes de remarques incisives. Journaliste et politologue, militant engagé contre la dictature algérienne, vaillant défenseur d’Israël, dénonciateur inlassable de la menace que constituent les mouvements salafistes pour la République, il joue ici le rôle du lecteur avisé et de l’exégète. Il nous apporte un point de vue érudit, réfléchi, et surtout porteur de messages. Nous ne sommes pas toujours du même avis. Par contre, nous partageons la même franchise sans complexes qui fait de nous des frères de plume, mais aussi de combat.

La réputation de David Reinharc comme éditeur engagé n’est plus à faire. De Sarah Halimi à Boualem Sansal, il sait réunir les plus grands esprits autour d’une cause, là où d’autres éditeurs se défilent. Dans ces "Tribunes de guerre", tout comme dans "Le Manuel bleu contre l’antisémitisme et la désinformation" dont je lui ai confié la publication, vous trouverez bon nombre de conseils pratiques et de tuyaux pour vous aider à faire face vous aussi à la haine et l’imbécillité. Le plus important de tous étant celui de nous unir, comme le rappellent les articles "Nous sommes tous des réservistes", "Une incroyable maîtrise de soi", "Enfants d’Israël, je vous aime et vous admire" qui rendent hommage à votre résilience en ces temps difficiles.

Je remercie i24NEWS de m’accorder sa confiance et de m’accueillir dans ses rubriques, au fil des mois, afin de contribuer aux efforts constants de la chaîne pour rétablir la vérité et donner courage. Car, de même que les actualités diffusées sur ses antennes, ces "Tribunes de guerre" sont bien plus que des analyses, des critiques, des paroles.

Elles sont un acte de résistance.

Tribunes de guerre, par Raphaël Jerusalmy, commentaires de Mohamed Sifaoui, éditions David Reinharc. Tribunes de guerre 2023-2025 - broché - Raphaël Jérusalmy - Achat Livre | fnac

https://www.fnac.com/a21765530/Raphael-Jerusalmy-Tribunes-de-guerre