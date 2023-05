"Les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation des bâtiments résidentiels sont responsables de 27 % de la consommation d'énergie"

Des chercheurs de la faculté d'agriculture de l'université hébraïque de Jérusalem ont découvert que les murs verticaux végétalisés peuvent économiser jusqu'à 20 % de l'énergie utilisée pour la circulation de l'air dans les bureaux et les espaces fermés, ce qui se traduit par d'importantes économies d'énergie et d'argent.

L'étude, menée par David Helman et Yehuda Yungstein, a été publiée dans la revue internationale Building and Environment.

Les chercheurs ont utilisé une technologie innovante pour mesurer l'efficacité des murs verts dans une pièce fermée. Les indicateurs environnementaux, tels que les niveaux de dioxyde de carbone, la température, l'humidité relative, la qualité et le pH de l'eau d'irrigation, ont été contrôlés pendant un an et demi. L'étude a également permis de déterminer quel type de plante serait plus efficace sur le plan énergétique dans différentes conditions.

"Dans notre recherche, nous avons utilisé la technologie des murs verts construits à l'intérieur d'un laboratoire, où six espèces différentes de plantes d'intérieur ont été plantées sur un substrat hydroponique, verticalement sur le mur, sans terre", a expliqué Yehuda Yungstein, étudiant en maîtrise à la Faculté d'agriculture, et l'un des chercheurs de l'étude.

Jerusalem's University Dr. David Helman et Yehuda Yungstein

L'étude a révélé que des plantes spécifiques peuvent réduire le besoin de ventilation et de climatisation en utilisant le dioxyde de carbone de l'air, réduisant ainsi les niveaux de dioxyde de carbone et refroidissant l'air autour du mur végétal.

Le Dr Helman, chercheur principal de l'étude, explique : "Les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation des bâtiments résidentiels sont responsables de 27 % de la consommation d'énergie et de 17 % des émissions de dioxyde de carbone dans le monde. En outre, la forte consommation d'énergie dans les villes est également responsable, entre autres, du phénomène d'"îlot de chaleur urbain" - une situation dans laquelle la température à l'intérieur de la ville est supérieure d'un à trois degrés Celsius à celle de l'environnement rural environnant."

Après un an et demi de tests, les chercheurs ont constaté que la présence de plantes réduisait le besoin de circulation d'air d'environ 20 % et abaissait la température près du mur avec les plantes d'environ trois à cinq degrés Celsius.

"Les résultats de l'étude pourraient encourager les planificateurs de bâtiments et les propriétaires de bureaux à utiliser des plantes pour économiser de l'énergie et de l'argent tout en respectant la norme de ventilation requise dans les bâtiments publics. Dans un avenir proche, nous prévoyons d'étendre la recherche et de publier un système basé sur l'intelligence artificielle et le traitement d'images qui rendra le processus de planification et d'entretien du mur végétal plus simple et plus accessible, de sorte que certaines des opérations d'entretien de routine puissent être effectuées automatiquement", a conclu le Dr Helman.