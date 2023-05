Le Dr Anthony Fauci honoré par le centre médical israélien Sheba

"Le Dr Fauci et son équipe, grâce au partage des informations et des recherches, ont contribué à sauver d'innombrables vies"

Le Centre médical Sheba, le plus grand centre médical d'Israël et l'un des meilleurs hôpitaux du monde selon Newsweek depuis cinq ans, a récompensé l'éminent immunologue américain, le Dr Anthony Fauci, en lui remettant le prix Sheba Champion of Global Health.

Ce prix récompense l'ensemble du travail du Dr Fauci en tant que directeur du département National Allergy & Infectious Diseases (NIAID) et ses contributions lors de la pandémie de Covid-19. Le Dr Fauci a joué un rôle important durant la pandémie en tant que conseiller de la Maison-Blanche sur le Covid-19.

Le prix, remis au Dr Fauci lors d'une cérémonie privée à Washington, D.C., a célébré la coopération entre le Sheba Medical Center et le gouvernement américain pendant la pandémie de Covid-19, y compris le partage de données sur les infections, les vaccinations et les rappels qui ont guidé les décisions politiques des États-Unis.

L'événement a également permis de présenter la dernière collaboration officielle signée par le Dr Fauci avant son départ à la retraite.

i24NEWS

"Je suis fier de remettre au Dr Fauci ce prix qui récompense son engagement en faveur de la santé mondiale et ses contributions importantes lors de la pandémie de Covid-19", a déclaré le professeur Yitshak Kreiss, directeur général du centre médical de Sheba.

"Il n'est pas exagéré de dire que le Dr Fauci et son équipe, grâce au partage des informations et des recherches, ont contribué à sauver d'innombrables vies israéliennes et nous ont permis de mettre en place notre programme de vaccination", a-t-il ajouté. Le centre Sheba a été le premier à vacciner contre le Covid-19 en Israël.

Caroline Haïat/i24NEWS Yitzhak Kreiss, directeur général du centre médical Sheba à Tel Hashomer

"Ce prix revêt une importance particulière pour moi en raison du respect que je porte à Israël et à mes collègues israéliens avec lesquels je collabore avec succès depuis de nombreuses années", a affirmé le Dr Fauci. "Notre travail avec Sheba pendant la pandémie de Covid-19 a été l'une des interactions les plus productives entre nos deux nations, grâce aux données en temps réel de Sheba, nous avons pu prendre des décisions politiques clés en connaissance de cause", a-t-il conclu.