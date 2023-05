L'ex chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, va recevoir un doctorat honorifique

"Vous êtes devenu un modèle pour les soldats comme pour les civils"

A la fin du mois, dans le cadre de la 68e réunion annuelle de son conseil d'administration et à l'occasion du 75e anniversaire de l'État d'Israël, l'université Bar-Ilan décernera un doctorat honorifique à Aviv Kochavi, 22e chef de l'état-major général de l'armée israélienne.

Le professeur Arie Zaban, président de l'université Bar-Ilan, a loué les services rendus par Kochavi à l'État d'Israël dans une lettre l'informant de cette distinction, dont voici un extrait : "Pendant votre mandat, une activité opérationnelle intensive a été mise en œuvre pour protéger les frontières et l'intérieur du pays. Entre les deux guerres, l'état de préparation de l'armée a été renforcé et trois opérations importantes ont été menées dans la bande de Gaza, contribuant à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région.

GIL COHEN-MAGEN / AFP Le chef d'état-major des forces armées israéliennes, le lieutenant-général Aviv Kochavi

Une approche actualisée du combat a été adoptée, exploitant l'innovation et la technologie pour améliorer de manière significative le renseignement et les activités sur le terrain. En outre, les liens entre les différentes unités se sont considérablement renforcés et le processus d'équipement des unités de combat en armes et en munitions a été accéléré."

"Parallèlement, l'accent a été mis sur la valeur de la dignité humaine, des programmes ont été mis en place et développés pour renforcer les relations entre Tsahal et la société, des programmes visant à encourager la formation dans la périphérie ont été élaborés et l'intégration des populations spéciales dans Tsahal a été une priorité. En tant que chef d'état-major, vous avez fait preuve de courage et de leadership, de détermination, d'ingéniosité et de tolérance, et vous êtes devenu un modèle pour les soldats comme pour les civils", a ajouté M. Zaban.

Outre M. Kochavi, l'université Bar-Ilan décernera les honneurs à plusieurs autres personnalités et à une organisation dont l'impact sur un large éventail de disciplines se fait sentir en Israël et dans le monde entier. L'artiste interdisciplinaire Sigalit Landau, qui utilise une grande variété de médias et de matériaux, met en lumière ce qui est marginal et caché, et jette des ponts entre le passé et l'avenir, l'individu et la collectivité, fait partie des lauréats. Son art aborde des thèmes tels que la lutte et les guerres, l'environnement et la relation entre l'homme et la nature. Son exposition, The Burning Sea, est actuellement présentée au Musée d'Israël.