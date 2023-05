"Nous sommes ravis de faire partie de cette alliance historique"

Mayo Clinic Platform, une innovation de pointe créée par la célèbre Mayo Clinic de Rochester dans le Minnesota aux Etats-Unis, étend son réseau de données distribuées connu sous le nom de Mayo Clinic Platform Connect, pour inclure entre autres, le centre médical israélien Sheba. Cette alliance mondiale, la première du genre, établit un réseau de partage de données qui transcende les barrières linguistiques, et accélère les solutions basées sur l'IA pour créer de meilleurs résultats afin d'améliorer la santé des patients dans le monde entier.

Mayo Clinic Platform Connect offre un accès sécurisé et basé sur le cloud à des données cliniques dépersonnalisées sur trois continents.

"Nous décrivons les données nécessaires à une IA juste et équitable comme ayant de la profondeur (types d'informations), de l'ampleur (nombre de patients) et de l'étendue (hétérogénéité). Pour transformer les soins de santé à l'échelle mondiale, nous devons étendre nos réseaux de données distribuées à tous les continents. Nous devons protéger la vie privée, respecter les lois et réglementations internationales et intégrer les connaissances de toutes les langues", a déclaré John Halamka, président de la Mayo Clinic Platform.

Jusqu'à récemment, les types d'informations médicales telles que les données des dossiers médicaux électroniques intégrés, les images de radiologie et de pathologie et les vidéos étaient trop peu structurés et trop complexes à analyser. La diversité des langues constituait en outre un obstacle important à la consolidation des données cliniques à l'échelle mondiale.

Grâce à la combinaison d'un stockage protégé par la confidentialité et la croissance de l'IA et de l'apprentissage automatique, Mayo Clinic Platform et les membres de Connect utiliseront des données cliniques agrégées et dépersonnalisées pour générer des modèles permettant de repérer la maladie plus tôt, et d'identifier les meilleures options de traitement.

"Nous sommes ravis de faire partie de cette alliance historique visant à transformer l'avenir de la santé", a conclu le professeur Eyal Zimlichman, docteur en médecine, directeur de la transformation et de l'innovation au centre médical Sheba.