Des chercheurs du Safra Center for Neuroscience et de l'Institute for Life Sciences de l'Université hébraïque à Jérusalem ont publié une étude dans Alzheimer's & Dementia : The Journal of the Alzheimer's Association, qui met en en évidence un mécanisme moléculaire qui entraîne une détérioration cognitive accélérée chez les femmes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

La maladie d'Alzheimer est une affection dégénérative grave qui constitue la principale cause de démence. La maladie touche de manière disproportionnée les femmes, caractérisées par une progression plus rapide et une détérioration cognitive plus prononcée que chez les hommes. Les protocoles thérapeutiques actuels ne visent qu'à retarder la progression des symptômes, mais on sait qu'ils entraînent des effets secondaires plus graves chez les femmes.

Par conséquent, le déclin des fonctions cognitives chez les femmes atteintes de la maladie d'Alzheimer se poursuit malgré le traitement, ce qui aggrave encore les difficultés auxquelles elles sont confrontées.

L'étude, dirigée par le professeur Hermona Soreq et le professeur Yonatan Loewenstein, spécialistes des gènes du cerveau, a mis en évidence un lien direct entre une famille de fragments d'ARN d'origine mitochondriale et le taux de progression de la démence chez les femmes.

Les résultats indiquent qu'indépendamment des modifications structurelles du cerveau, l'appauvrissement sévère des fragments d'ARN mitochondrial hérités de la mère, dans les noyaux cérébraux affectés, est en corrélation avec la détérioration rapide des capacités cognitives chez les femmes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

"Notre recherche apporte une contribution significative au corpus existant de la recherche sur la maladie d'Alzheimer en découvrant de nouvelles idées sur les facteurs qui entraînent un déclin cognitif accéléré chez les femmes, soulignant des distinctions cruciales non seulement dans la progression de la maladie, mais aussi dans la réponse au traitement. En outre, ces résultats ont des implications pour le traitement de ces symptômes par des thérapies à base d'ARN, qui sont apparues ces dernières années et constituent désormais une option viable," a expliqué le professeur Soreq.

L'étude a bénéficié du soutien des National Institutes of Health des États-Unis et de la Fondation scientifique d'Israël pour la recherche fondamentale et la médecine de pointe.