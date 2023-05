Israël : 1ère clinique spécialisée en longévité dans un hôpital public au monde à Sheba

"La longévité est un problème international qui nécessite une coopération mondiale"

Le Sheba Medical Center, le plus grand centre médical d'Israël et l'un des meilleurs hôpitaux du monde a accueilli cette semaine la Conférence "Sheba Longevity" pour présenter la première clinique de longévité au monde dans un hôpital public, qui ouvrira ses portes sur le campus de Ramat Gan en septembre prochain. Le centre proposera ainsi une médecine de pointe fondée sur la recherche afin de maintenir et d'améliorer la santé des patients et prolonger leur espérance de vie.

Le Centre Sheba Longevity se concentrera dans un premier temps sur le traitement des patients âgés de 40 ans et plus dans les domaines de la cognition, du sommeil et de la ménopause, avant de s'étendre à d'autres domaines. Le centre devrait ouvrir ses portes avec une première étude pilote portant sur 2 000 patients. Utilisant des technologies et des connaissances issues de tous les secteurs de la médecine, le centre sera pionnier dans la mise en place de ce type de soins aux patients.

"La longévité est un problème international qui nécessite une coopération mondiale", a déclaré le professeur Tzipi Strauss, directrice du centre de longévité de Sheba et du département de néonatologie du centre médical de Sheba.

"Sheba a réuni des acteurs du monde entier pour partager des connaissances, collaborer et sensibiliser aux possibilités offertes par ce domaine. Grâce à cette nouvelle conférence annuelle et à notre clinique, nous espérons poursuivre notre mission de démocratisation du domaine de la longévité, en le rendant accessible à tous", a-t-elle poursuivi.

Parmi les participants figuraient d'éminents chercheurs des États-Unis, d'Europe, d'Afrique, de la région du Golfe et d'Asie de l'Est, ainsi que des hauts fonctionnaires israéliens et des leaders du secteur des technologies de la santé.

Le Longevity Center collaborera étroitement avec la branche innovation de Sheba, ARC (Accelerate, Redesign, Collaborate), afin de promouvoir l'innovation et d'encourager les start-ups qui contribueront au domaine de la santé, afin d'assurer la longévité des patients. Le centre établira également un pôle éducatif qui travaillera avec les instituts universitaires, les associations et les organismes afin de former la prochaine génération de scientifiques spécialisés dans la longévité.