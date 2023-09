Chanteurs, sportifs, hommes politiques, high-tech… Le Jerusalem Post vient de dévoiler son classement des personnalités juives les plus influentes de la planète

Au sommet du podium, à seulement 38 ans : Sam Altman, le PDG d’Open-AI, qui a lancé le célèbre logiciel “Chat GPT”. Altman est suivi de dix autres personnalités très connues dans le secteur des hautes technologies comme Mark Zuckerberg - que l’on ne présente plus - à la (13e place), avec le co-fondateur de WhatsApp, Jan Koum, et Eric Schmidt, l’ancien PDG de Google de 2001 à 2011. Avant-dernières personnalités de la liste dans la high-tech : deux PDG d’entreprises de cyber-sécurité ex-aequo : Gil Shwed et Merav Bahat.

Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Le PDG de META Mark Zuckerberg

D’autres secteurs sont également représentés dans la liste, comme la politique. Dans ce domaine, c’est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui occupe la deuxième place, suivi du Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

JALAL MORCHIDI / AFP Andre Azoulay

Le président de l’Etat d’Israël, Isaac Herzog, est quant à lui classé 7e, alors que les leaders du mouvement de contestation contre la réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou, comme Eyal Naveh, partagent la 4e place. Le duo politique israélien qui fait beaucoup parler de lui à l’international, à savoir Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich, sont quant à eux la 28e place de ce classement.

Andrew Burton/Getty Images/AFP Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprime lors de la 69e Assemblée générale des Nations unies à New York

S’agissant de la culture l’artiste israélienne, Noa Kirel, qui a fait un passage très remarqué lors du dernier concours de l’Eurovision, arrive 29e avec un autre chanteur qui cartonne sur les réseaux sociaux : l’artiste australien Troye Sivan. Dans les personnalités francophones : André et Audrey Azoulay, respectivement conseiller du roi du Maroc et Directrice générale de l’UNESCO - et père et fille - arrivent à la 30e place.

AP Photo/Martin Meissner Noa Kirel lors de la cérémonie du drapeau avant la Grande finale du Concours Eurovision de la chanson à Liverpool, en Angleterre.

Le directeur du Mossad, David Barnea, la présidente de la Cour suprême israélienne, Esther Hayut, le mouvement Habad ou encore le drapeau israélien ont également trouvé leur place dans cette liste.