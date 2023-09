“Adieu Birkenau” Ginette Kolinka, une BD pour témoigner

L'album raconte ce qui était prévu comme le dernier voyage de Ginette Kolinka dans le camp, en octobre 2020, pour transmettre la mémoire aux jeunes générations

Après “Une vie heureuse”, récit publié en début d’année remarqué et salué par nombre de lecteurs, c’est sous forme de BD que Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah âgée de 98 ans, continue à transmettre son histoire et la mémoire des camps. Publié mardi par les éditions Albin Michel, Adieu Birkenau compte sur les traits de JDMorvan et Victor Matet pour le scénario, et trois Espagnols pour le dessin, Ricard Efa, Cesc F. Dalmases et Roger Surroca Sole. L'album raconte ce qui était prévu comme le dernier voyage de Ginette Kolinka dans le camp, en octobre 2020. Un projet qui est le fruit de la rencontre entre Ginette Kolinka et Victor Matet, journaliste qui l’a souvent interviewée et qui fait lui-même des recherches sur sa propre histoire familiale. Les textes de deux spécialistes de la Shoah, Tal Brutmann et Caroline François, accompagnent le récit par des perspectives historiques.

Albin Michel Couverture de la BD "Adieu Birkenau" - Ginette Kolinka - Copyright Albin Michel

En avril 1944, à 19 ans, Ginette Kolinka est déportée au camp d’Auschwitz-Birkenau. Son père et son petit frère sont gazés immédiatement, Ginette est quant à elle sélectionnée pour le travail, et survit. Octobre 2020, Ginette a 95 ans, profitant d’une accalmie de l’épidémie de Covid-19, elle accompagne une dernière fois un groupe à Birkenau. Pour ses adieux, elle est accompagnée du journaliste Victor Matet de franceinfo et le scénariste de bande dessinée JDMorvan. De ce voyage est née une BD, où Ginette raconte comment elle vivait avant la guerre, comment elle a découvert qu’elle était juive, comment sa famille a fui Paris avant qu’elle et son père ne soit dénoncés. Elle raconte aussi le camp, sans pathos, sans rien cacher non plus. Dans cette BD, on la voit aussi aujourd’hui, en train de raconter, de témoigner.

“Ginette raconte tout avec sa vivacité et son humour parfois mordant. Souvent on rit, parfois on tressaille. Car Ginette raconte notre Histoire” précise le communiqué de presse qui accompagne la sortie de l’ouvrage.

Invitée de l’émission Quotidien lundi, Ginette Kolinka est revenue entre autres sur l’importance de la singularité de chacun des témoignages de rescapés ou encore sa relation avec Simone Veil, déportée avec elle à Auschwitz.

“Quand je vais dans les établissements scolaires, ce que j’espère c’est que lorsqu’il n’y aura plus de survivants tous ces jeunes qui nous ont écoutés témoigneront” a-t-elle répondu à Yann Barthès, au sujet de l’importance de raconter l’indicible aux jeunes générations, afin de lutter contre le négationnisme. Et cette dernière de rajouter que “lorsque les négationnistes hurleront que tout ceci n’a pas existé, ces jeunes diront : non, nous avons entendu le témoignage de quelqu’un qui y était”.