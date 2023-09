Yom Kippour et le sermon que Delphine Horvilleur “ne voulait pas écrire”

"Et voilà qu’Israël a 75 ans, l’âge où toutes les souverainetés précédentes se sont effondrées. Existe-t-il une malédiction ?”

La profonde crise politique que traverse Israël depuis bientôt un an, et dont l’une des illustrations a eu cours place Dizengoff en plein centre de Tel-Aviv, a occupé une grande place dans le discours de Kippour prononcé par Delphine Horvilleur. Lu durant l’office de Kol Nidré, alors que les chants hautement solennels annonçaient le début du jour de Yom Kippour pour les juifs israéliens et les juifs du monde entier, le discours du rabbin Horvilleur - que l’on ne présente plus - débute par une confession : “J’ai essayé, vraiment essayé de ne pas écrire le sermon que vous vous apprêtez à entendre. Mais je n’y suis pas arrivée” annonce-t-elle d’entrée de jeu aux fidèles.

Itai Ron/Flash90 Des Juifs prient tandis que les militants protestent contre la ségrégation sexuelle dans l'espace public lors d'une prière publique sur la place Dizengoff à Tel Aviv, à l'occasion de Yom Kippour, le Jour des Expiations et la plus sainte des fêtes juives

Evoquant les événements survenus lors de la Guerre du Kippour et l’émoi qui a saisi les communautés juives du monde entier il y a cinquante ans à l’idée que l’Etat juif puisse disparaître, Delphine Horvilleur a poursuivi son sermon en évoquant “la douleur que beaucoup d’entre nous ressentent aujourd’hui face à la crise terrible que ce pays traverse, la polarisation extrême qui a porté au pouvoir un gouvernement et des ministres d’extrême-droite, un messianisme ultra-nationaliste et, face à cela, pour la 38e semaines d’affilée, des centaines de milliers de personnes dans la rue pour dire leur inquiétude (et c’est un euphémisme) pour la démocratie, leur inquiétude face à la montée du fanatisme religieuse, de la violence politique, la menace pour le droit des femmes, la montée du fondamentalisme qui fait soudain exiger qu’elles se couvrent dans la rue ou s’assoient au fond du bus, qui pousse d’autres à tolérer ou à couvrir la violence de jeunes Juifs contre des villages arabes, des attaques contre des minorités”. Delphine Horvilleur fustige également dans son discours la montée de "discours de suprématie ou de violences contre la diversité religieuse, contre des sensibilités juives non-orthodoxes". Notamment la remise en question des contre-pouvoirs institutionnels comme le pouvoir judiciaire.

Yossi Aloni/Flash90 Des Israéliens bloquent l'autoroute Ayalon lors d'une manifestation contre la réforme judiciaire à Tel Aviv

Horvilleur, qui a longtemps vécu en Israël, est connue pour être l’une des représentantes francophones d’un judaïsme inclusif et ouvert sur la société. Elle s’est exprimée à plusieurs reprises ces derniers mois dans les médias sur le conflit israélo-palestinien, fustigeant le ministre d’extrême-droite israélien Itamar Ben Gvir et toutes les velléités de “suprématie juive”. A ce sujet, le rabbin mentionne le ministre dans son discours et la façon dont le sionisme est devenu pour certains "synonyme de pouvoir, de puissance, de propriété" notamment au coeur-même du nom que s’est donné le parti d’Itamar Ben Gvir : Otzma Yehudit, “la puissance juive”. Et Horvilleur de poursuivre : "Mais de quelle puissance est-il question ? Où nous mènera-t-elle exactement dans l’Histoire?”. S’en suit une troublante interrogation quant à l’histoire des souverainetés juives perdues au long des siècles : “Mais écoutez résonner ces chiffres terrifiants : la première souveraineté a duré 75 ans, et la deuxième aussi, à 2 ans près. Et voilà que la troisième est rongée aujourd’hui par les mêmes affrontements, des mêmes fanatismes qui surgissent, des visions du monde, du judaïsme et du sionisme qui ne parviennent à se réconcilier. Et voilà qu’Israël a 75 ans, l’âge où toutes les souverainetés précédentes se sont effondrées. Existe-t-il une malédiction ?”

Yudkovsky / GPO Une scène de la bataille dite de la "ferme chinoise", pendant la guerre du Kippour.

Un sermon aux accents sombres et une réflexion sur la notion de puissance, de propriété et de souveraineté, qui sera à n’en pas douter source de commentaires et de débats au sein des différents courants du judaïsme français.

Le sermon de Delphine Horvilleur est disponible dans son intégralité sur le site de la revue Tenou’a