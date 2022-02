"Poutine est le nouvel Hitler": des Israéliens protestent contre l'invasion devant l'ambassade de Russie

"Honneur aux héros, honneur à l'Ukraine"

Malgré la pluie battante, des centaines d'Israéliens se sont réunis ce jeudi devant l'ambassade de Russie à Tel-Aviv pour protester contre l'invasion russe en Ukraine.

Beaucoup d'entre eux brandissaient des pancartes dans lesquelles on pouvait lire "Poutine est le nouvel Hitler" ou encore "Arrêtez Poutine, arrêtez la guerre".

Abrités sous des drapeaux ukrainiens géants, ils ont crié des slogans en russe, en ukrainien et en hébreu, dirigés à la fois contre Vladimir Poutine et rappelant les luttes ukrainiennes passées pour l'indépendance.

"Poutine est un fils de p...e" et "pas de guerre" ont crié des personnes parmi la foule et de nombreuses voitures se sont arrêtés pour klaxonner et exprimer leur soutien.

"Honneur aux héros, honneur à l'Ukraine", ont-ils scandé.

Selon les informations de Channel 13, de nombreux manifestants ont des racines ukrainiennes et même de la famille dans le pays.

Outre l'expression de leur colère à l'égard de l'action militaire russe, ils ont également exprimé leur déception face à la réaction d'Israël.