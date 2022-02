Ukraine/Lviv: 400 demandes d'alyah effectuées en 24h

Le Premier ministre Naftali Bennett a réitéré l'appel aux ressortissants en Ukraine de quitter le pays

La ministre israélienne de l'Immigration et de l'Intégration, Pnina Tamano Shata, s'est entretenue avec l'un des grands rabbins d'Ukraine, le rabbin Moshe Asman, déclarant que le gouvernement "renforce la communauté juive en Ukraine et que le ministère est prêt à accueillir tout Juif qui souhaite immigrer en Israël".

Le rabbin Asman a remercié le ministre et a évoqué les inquiétudes soulevées lors de ses rencontres avec les Juifs des différentes communautés alors que la guerre vient d'éclater dans son pays.

Les portes de l'Etat d'Israël "vous sont ouvertes, Israël est votre maison et le ministère aidera tout Juif qui souhaite faire son alyah", a déclaré la ministre.

Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Immigration et de l'Intégration a procédé à une évaluation de la situation avec la participation du ministre Nachman Shai et des représentants des ministères gouvernementaux et des partenaires.

À Lviv, environ 400 personnes ont effectué une demande d'alyah jeudi. A Lviv, trois consuls reçoivent des Israéliens et des Juifs qui résident dans le pays. La nécessité de l'ouverture d'un consul supplémentaire à Kichinev sera examinée.

Le Premier ministre Naftali Bennett a réitéré l'appel aux ressortissants en Ukraine à quitter le pays.

"Partez maintenant. Protégez vos vies. Nos représentants vous attendent aux postes frontaliers dans l'ouest du pays", a-t-il indiqué.

Cette nuit, plusieurs missiles ont été tirés en direction de Kiev, faisant trois blessés graves.