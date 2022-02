Conflit en Ukraine: Israël promet une aide de 10 millions de shekels à la communauté juive

Les fonds serviront à protéger les institutions juives et à aider les réfugiés

Israël a alloué vendredi 10 millions de shekels (2.75 millions d'euros) d'aide à la communauté juive d'Ukraine, alors que l'offensive militaire russe contre le pays s'intensifie, a indiqué le ministère des Affaires de la Diaspora.

"Cette décision découle du mandat unique de l'État d'Israël, et en particulier de son ministère de la Diaspora, en tant qu'État-nation du peuple juif, de soutenir les individus et les communautés juives en danger", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Après des mois de tensions, la Russie a lancé son invasion aux premières heures de la matinée de jeudi, frappant des sites militaires et civils dans tout le pays.

Plus de 130 Ukrainiens - soldats et civils - ont été tués le premier jour des combats, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tout comme environ 450 soldats russes, selon le ministère britannique de la défense.

Les combats se sont poursuivis vendredi alors que la Russie atteignait la capitale ukrainienne, Kiev, qui a été frappée par d'intenses barrages de tirs de roquettes russes. Les habitants de la ville, qui n'ont pas pu fuir, se sont réfugiés dans les stations de métro et les sous-sols.

"Ces dernières semaines, [le ministre des Affaires de la diaspora, Nachman] Shai, et son équipe ont été en contact permanent avec les dirigeants et les partenaires de la communauté juive en Israël et sur le terrain pour suivre l'évolution de la situation et évaluer les besoins. Il est devenu très clair à ce stade qu'un soutien immédiat et continu est nécessaire", a souligné le ministère.