Invasion de l'Ukraine: le Parti communiste israélien dénonce la "provocation américaine"

"Quiconque ignore la provocation des États-Unis par le biais de l'Otan a tort et se trompe"

Le parti communiste israélien Maki a publié vendredi une déclaration appelant la Russie à retirer ses troupes d'Ukraine, et a condamné ce qu'il appelle "l'agression de l'Otan" comme jouant un rôle dans le conflit actuel en Ukraine.

Maki, qui est une faction du parti mixte Hadash, lui-même membre de la Liste unifiée, est la première liste de la Knesset à condamner les États-Unis depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.

"Maki condamne l'agression de l'OTAN qui sert les États-Unis bellicistes", a déclaré le parti.

"Quiconque ignore la provocation des États-Unis par le biais de l'Otan a tort et se trompe. Ils ont placé des missiles visant Moscou en Lituanie, en Lettonie, en Pologne et plus encore", a-t-il affirmé.

Avec les Etats-Unis comme allié historique, des forces russes basées en Syrie voisine et environ un million de ses citoyens originaires de l'ex-URSS, Israël tente de trouver un difficile équilibre après l'invasion de l'Ukraine.

Vendredi, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a proposé de fournir "toute aide humanitaire nécessaire" à l'Ukraine lors d'une conversation téléphonique avec son président, Volodymyr Zelensky.