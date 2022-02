Israël a tenté à plusieurs reprises de désamorcer les tensions entre la Russie et l'Ukraine

L'Ukraine a demandé vendredi à l'Etat hébreu de servir de médiateur avec la Russie dans le cadre de pourparlers pour un cessez-le-feu, a rapporté le radio diffuseur Kan.

Des sources israéliennes et ukrainiennes ont rapporté que le président Zelensky a suggéré au Premier ministre Naftali Bennett que Jérusalem et la Russie négocient des pourparlers à Jérusalem, lors d'une conversation entre les deux hommes qui a eu lieu plus tôt ce vendredi.

Israël a tenté à plusieurs reprises de désamorcer les tensions entre la Russie et l'Ukraine ces dernières années.

L'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou et l'actuel Premier ministre Naftali Bennett ont tenté de contacter les autorités compétentes et leur ont suggéré de contribuer à réduire les tensions entre les deux pays.

Selon la source, qui a requis l'anonymat, la demande de médiation était le motif principal de la conversation qui a eu lieu à la demande de Zelensky, avant même d'aborder les questions liées à l'aide humanitaire destinée à l'Ukraine.

"Même s'il y a une faible chance que cette fois la décision réussisse, cela vaut la peine d'essayer et de sauver des vies", a affirmé la source.

"Nous n'abordons pas les détails de la conversation", a précisé le bureau du Premier ministre israélien.