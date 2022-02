LIVEBLOG/La Russie frappe l'Ukraine avec des missiles de croisière navals et aériens, un immeuble touché à Kiev

La Russie a mis vendredi comme attendu son veto, lors d’un vote au Conseil de sécurité de l'ONU, à une résolution co-écrite par les Etats-Unis et l'Albanie déplorant dans "les termes les plus forts" son "agression contre l'Ukraine" et lui réclamant de retirer "immédiatement" ses troupes de ce pays.