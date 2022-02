La Russie annonce "élargir l'offensive" sur l'Ukraine (ministère)

"Toutes les unités ont reçu l'ordre d'élargir l'offensive dans toutes les directions"

L'armée russe a reçu samedi l'ordre d'élargir son offensive sur l'Ukraine, malgré un tollé international grandissant, affirmant que Kiev avait refusé des négociations.

"Aujourd'hui, toutes les unités ont reçu l'ordre d'élargir l'offensive dans toutes les directions, en conformité avec le plan de l'offensive", a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

Il a affirmé que les séparatistes prorusses dans l'est, appuyés par l'armée russe, enregistraient des "succès".

Il a en outre soutenu que des navires ukrainiens avaient attaqué des bâtiments de guerre russes en mer Noire, estimant "hautement probable" que des drones d'observation américains les avaient "guidés".

Ces affirmations n'étaient pas vérifiables de manière indépendante dans l'immédiat.

Au troisième jour de l'invasion de l'Ukraine ordonnée par Vladimir Poutine, des combats avaient lieu dans la capitale Kiev et dans d'autres villes de ce pays pro-occidental d'Europe de l'Est.

La Russie a envahi l'Ukraine par le Bélarus au nord, la Crimée annexée au sud et son propre territoire au nord-est et à l'est.

L'attaque russe a été largement condamnée à travers le monde et les pays occidentaux ont mis en place des sanctions économiques pour punir Moscou.