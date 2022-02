Ukraine: 10.000 Juifs devraient faire leur alyah dans les prochaines semaines

"Le ministère de l'Immigration et de l'Intégration est préparé à l'immigration d'urgence"

Environ 10.000 Ukrainiens devraient faire leur alyah en Israël dans les semaines à venir en raison du conflit en cours dans leur pays, ont annoncé des responsables gouvernementaux au Jerusalem Post.

Vendredi, la ministre israélienne de l'Immigration et de l'Intégration, Pnina Tamano Shata, s'est entretenue avec l'un des grands rabbins d'Ukraine, le rabbin Moshe Asman, déclarant que le gouvernement "renforce la communauté juive en Ukraine et que le ministère est prêt à accueillir tout Juif qui souhaite immigrer en Israël".

"Le ministère de l'Immigration et de l'Intégration est préparé à l'immigration d'urgence des Juifs ukrainiens, et compte tenu de l'escalade en Ukraine et prépare tous les secteurs à aider et à accueillir tout Juif cherchant à immigrer en Israël," ont déclaré les responsables.

"Compte tenu de l'augmentation drastique des demandes d'immigration en provenance d'Ukraine et de la situation sécuritaire dans la région", le ministère a déclaré que Tamano-Shata et le ministre des Finances Avigdor Lieberman ont convenu d'allouer des budgets supplémentaires à l'opération d'immigration d'urgence depuis l'Ukraine.

A Lviv, trois consuls reçoivent des Israéliens et des Juifs qui résident dans le pays. La nécessité de l'ouverture d'un consul supplémentaire à Kichinev sera examinée.

Le personnel de l'ambassade d'Israël en Ukraine a été déplacé en Pologne, a annoncé samedi le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid.

Samedi soir, des milliers de personnes ont défilé à Tel-Aviv en soutien aux Ukrainiens.