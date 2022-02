Ukraine: N. Bennett annonce l'acheminement de 100 tonnes de matériel humanitaire israélien d'ici deux jours

A ce jour, plus de 2.000 Israéliens ont été évacués d'Ukraine

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est exprimé dimanche sur l'invasion russe en Ukraine au début du conseil des ministres.

D'ici les deux prochains jours, M. Bennett a annoncé qu'un avion transportant 100 tonnes de matériel humanitaire arrivera en Ukraine, pour aider les civils qui se trouvent dans les zones de combat, et ceux qui tentent de fuir le pays.

Des kits de purification d'eau, du matériel médical et des médicaments, ainsi que des tentes, des couvertures, des sacs de couchage et d'autres équipements pouvant aider les citoyens en exil seront acheminés.

"Ici aussi, comme dans le monde entier, nous sommes confrontés aux événements difficiles en Ukraine. Le gouvernement recevra une mise à jour sur les développements, et plus tard dans la soirée, nous tiendrons une réunion du cabinet à ce sujet," a-t-il déclaré.

"Au nom de tous les citoyens d'Israël, je voudrais exprimer l'espoir que ce conflit soit résolu avant qu'une guerre ne se développe davantage; ce qui entraînerait de graves conséquences humanitaires bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous prions pour les citoyens ukrainiens et espérons que cela empêchera de nouvelles effusions de sang," a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, "le ministère des Affaires étrangères et ses employés travaillent jour et nuit pour aider les Israéliens qui se trouvent à la frontière ukrainienne et qui veulent quitter le pays. A cette occasion, je tiens à les remercier," a déclaré le ministre.

