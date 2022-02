Israël: Yad Vashem condamne l'invasion russe de l'Ukraine et l'usage de la rhétorique nazie par les deux parties au conflit

"Nous craignons pour le bien-être des civils innocents et déplorons toute mise en danger de leur sécurité"

Le Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem a fermement condamné dimanche l'invasion russe de l'Ukraine, ainsi que la rhétorique nazie utilisée par les deux parties au conflit.

"Yad Vashem déplore l'invasion russe de l'Ukraine, qui entraînera inévitablement des conséquences désastreuses", a-t-il été déclaré par le musée dans un communiqué.

"Nous craignons en particulier pour le bien-être des civils innocents et déplorons toute mise en danger délibérée de leur sécurité", a-t-il été ajouté.

Le Mémorial construit en mémoire des victimes juives de la Shoah lors de la Seconde Guerre mondiale a par ailleurs affirmé que le "discours propagandiste" sur les combats est "saturé de déclarations irresponsables et de comparaisons complètement inexactes avec l'idéologie et les actions nazies avant et pendant la Shoah".

Les déclarations de Yad Vashem interviennent tandis que Vladimir Poutine a affirmé vouloir "protéger les personnes victimes de génocide de la part de Kiev" et "arriver à une dénazification de l'Ukraine".

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait usage du même registre en comparant l'invasion russe aux agissements de "l'Allemagne nazie". En témoigne la caricature d'Hitler tapotant la joue de Poutine, tweetée jeudi par le compte officiel de l'Ukraine.

"Yad Vashem condamne cette banalisation et cette déformation des faits historiques de la Shoah", a insisté le musée.