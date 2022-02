Ukraine: BP se retire du capital du géant russe Rosneft

"BP opère depuis plus de 30 ans en Russie, mais cette action militaire représente un changement fondamental"

La compagnie pétrolière britannique BP a annoncé dimanche qu'elle retirerait sa participation de 19,75% du capital de Rosneft, le géant pétrolier russe lié au Kremlin, et que son PDG, Bernard Looney, démissionnerait immédiatement du conseil d'administration de la société d'État russe.

"L'attaque de l'Ukraine par la Russie est un acte d'agression qui a des conséquences tragiques à travers la région", a affirmé le président du conseil d'administration de BP, Helge Lund.

"BP opère depuis plus de 30 ans en Russie (...), mais cette action militaire représente un changement fondamental", a-t-il souligné.

"Elle a conduit le conseil d'administration de BP à conclure, après un processus approfondi, que notre engagement dans Rosneft, une entreprise détenue par l'Etat, ne pouvait tout simplement pas continuer", a-t-il déclaré.

Selon le site d'information Axios, le gouvernement britannique a provoqué cette décision vendredi, en convoquant M. Looney à une réunion lors de laquelle Rosneft a été identifié comme étant le fournisseur de carburant à l'armée de Vladimir Poutine dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine.

"Comme tant d'autres, j'ai été profondément choqué et attristé par la situation qui se déroule en Ukraine et je suis de tout cœur avec toutes les personnes touchées. Cela nous a amenés à repenser fondamentalement la position de BP vis-à-vis de Rosneft", a indiqué Bernard Looney dans un communiqué.

"Je suis convaincu que les décisions que nous avons prises en tant que conseil d'administration sont non seulement la bonne chose à faire, mais également dans l'intérêt à long terme de BP. Notre priorité immédiate est de prendre soin de nos formidables équipes dans la région et nous ferons tout notre possible pour les soutenir. Nous examinons également comment BP peut soutenir l'effort humanitaire au sens large", a-t-il précisé.